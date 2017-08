U Parizu je danas održana konferencija za medije na kojoj je PSG predstavio svoje novo pojačanje Brazilca Neymara koji je stigao iz Barcelone u rekordnom transferu vrijednom 222 miliona eura. Na konferenciji se novinarima obratio Neymar te predsjednik kluba Nasser al-Khelaifi.

U Parizu je danas održana konferencija za medije na kojoj je PSG predstavio svoje novo pojačanje Brazilca Neymara koji je stigao iz Barcelone u rekordnom transferu vrijednom 222 miliona eura. Na konferenciji se novinarima obratio Neymar te predsjednik kluba Nasser al-Khelaifi.

"Hvala predsjedniku Nasseru al-Khelaifiju za ovaj novi izazov u PSG-u i u ovom predivnom gradu. Ne mogu opisati kako se osjećam, radujem se novom početku i želim ostvariti ono što sam zamislio. Želio sam veći izazov, tako da su ambicije razlog mog transfera. Slušao sam svoje srce i donio odluku. Ovom klubu želim pomoći da osvaja trofeje", rekao je Neymar.Mnogi smatraju da je Brazilac napustio Barcelonu jer je bio u sjeni Lionela Messija, no, on je to demantovao."Nije tačno da sam želio biti velika zvijezda u Barceloni, niti to tražim ovdje. Želim novi izazov, nove trofeje, to je ono što me motiviše", rekao je novi igrač PSG-a.Odluka nije bila laka, ali Neymar ne žali zbog dolaska u PSG."Ovo je bila jedna od najtežih odluka koje sam donio, nije bilo lako napustiti Barcelonu. Razmišljao sam dugo o onome što želim uraditi. Ostavio sam mnogo dobrih prijatelja, ali to je nogomet. Hvala svim prijateljima u Barceloni. Jednostavno sam osjetio da je pravo vrijeme da odem i potražim nove izazove. Također, razgovarao sam i s Brazilcima u PSG-u, oni su moji prijatelji i već se osjećam kao kod kuće", kazao je Neymar.On je izuzetno motivisan i željan igre te jedva čeka svoj debi."Ovdje je atmosfera veoma pozitivna. Razmišljao sam šta želim napraviti sa svojim životom, bilo je komplikovano. Čim sam donio odluku, saopćio sam. Srce mi je reklo da idem u PSG. Željan sam nogometa, mogu igrati protiv Amiensa, zašto da ne", istakao je sjajni nogometaš.Za Barcelonu nije imao posebnu poruku, samo se zahvalio navijačima."Nemam šta više reći, nisam tužan, nego sretan. Napisao sam svoje poglavlje tamo, osvojio trofeje, napravio sve što sam mogao, ali ne možete usrećiti sve. Navijačima se zahvaljujem na njihovom prijateljstvu", jasan je bio Neymar.Zadovoljstvo dolaskom Neymara nije krio ni predsjednik Al-Khelaifi."Neymar je idol cijelom svijetu, već je donio mnogo pozitivnih stvari. Naši fanovi su sanjali o tome da Neymar dođe u PSG, a on je danas ovdje. Ligue 1 postaje sve bolja, a Neymar je potpisao za nas te želi da zajedno osvojimo što više trofeja, a to je i naša želja. Hvala ti Neymare što si došao u PSG, hvala tvojoj porodici i saradnicima, kao i mojim saradnicima koji su vrijedno radili na ovom transferu. Neymare, dobrodošao u sovj novi dom", izjavio je predsjednik PSG-a.On je razjasnio i dilemu ko je platio klauzulu."Mi smo platili kauzulu Barceloni, a ne Neymar", jasan je bio Al-Khelaifi.