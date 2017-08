Neymar: Privukle su me ambicije PSG-a, želim pomoći u osvajanju titula

Neymar

Brazilski nogometaš Neymar je u četvrtak kompletirao transfer iz Barcelone u PSG potpisavši petogodišnji ugovor, a nakon što je Kataloncima lično uplatio sumu od 222 miliona eura. Potom se javno oglasio putem internet-stranice svog novog kluba.

"Veoma sam sretan zbog dolaska u PSG. Otkako sam došao u Evropu, klub je kompetitivan i veoma ambiciozan. Najveći izazov i motiv mi je to što želim pomoći klubu da osvaja titule koje navijači žele. Ambicije PSG-a su me privukle, kao i strast te energija koju sve ovo donosi. Odigrao sam četiri sezone u Evropi i spreman sam za novi izazov. Odsad ću činiti sve kako bih pomagao svojim novim saigračima, širio horizonte svog kluba i donosio sreću milionima naših navijača širom svijeta", izjavio je Neymar.



Brazilac je drugi bivši igrač Barcelone koji je ovog ljeta stigao u PSG. Nekadašnji bek Barce je nakon jedne sezone u Juventusu također stigao u Pariz.



U PSG-u nisu krili zadovoljstvo zbog dovođenja Neymara.



"Neymara dočekujemo s mnogo sreće i ponosa. On je jedan od najboljih igrača svijeta, ima snažan karakter i sposobnosti vođe što ga je učinilo velikim igračem. Donijet će pozitivnu energiju u naš klub. Za šest godina smo napravili ambiciozan projekt koji nas je već doveo na najviši nivo evropskog nogometa. Dolazak Neymara me je uvjerio da ćemo biti još bolji uz podršku naših navijača te da ćemo ostvariti najveće snove", riječi su predsjednika PSG-a Nassera al-Khelaifija.



Neymar će nositi dres s brojem 10.