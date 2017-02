Mourinho: Ne mogu garantovati da će Rooney sljedeće sezone igrati za United

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho nije mogao potvrditi da će kapiten Wayne Rooney (31) i naredne sezone ostati na Old Traffordu.

Jose Mourinho (Foto: EPA)

Rooney iza sebe ima loš period, bio je bolestan i imao je problema s fizičkom spremom, tako da neće biti u konkurenciji za utakmicu Evropske lige na gostovanju kod Saint-Etiennea. No, Mourinho nije siguran ni da će igrač ostati u klubu.



"Da li će Rooney ostati u klubu, morate pitati njega. Ne mogu garanovati da ću ja biti ovdje sljedeće sedmice, pa tako ne mogu garantovati ni da će nogometaš ostati i sljedeće sezone u klubu. Ako Wayne ode, to neće biti zato jer ja to želim. Jedino to mogu garantovati. Nikad ne bih gurnuo legendu kluba u drugu sudbinu", izjavio je Mourinho.



Rooney je postao najbolji strijelac Uniteda iako je ove sezone u svim takmičenjima postigao samo pet golova. Mnogi mu zamjere što više ne posjeduje dinamiku koja ga je krasila prethodnih godina. Većinu svoje karijere je proveo kao napadač, a ove sezone ga Mourinho koristi uglavnom u veznom redu. Uprkos tome što je kapiten, standardno mjesto u početnom sastavu nema.



Iskusni nogometaš se povezuje s odlaskom u Kinu.