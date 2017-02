Mourinho: Kada sam došao svi su mislili da je Mata u nevolji, a ja sam znao da će biti važan igrač

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho vjeruje da je važna uloga Juana Mate u ekipi dovoljan dokaz da sada gaji drugačiji nogomet od onog dok je bio menadžer Chelseaja.

Foto: EPA

Mata je prodan Manchester Unitedu 2014. godine za tada rekordnih 37,1 milion funti. Mourinho je tada kao menadžer Plavaca odlučio da je Mata višak na Stamford Bridgeu te se odrekao njegovih usluga.



Zbog toga su mnogi mislili da će Mata doživjeti istu sudbinu kada je Mourinho stigao na Old Trafford, no, dogodilo se potpuno suprotno. Mourinho sada tvrdi da nije planirao prodati Matu.



"Kada sam došao ovdje, ljudi su mislili da je Mata u nevolji. Međutim, znao sam da to neće biti tako. Jedna stvar je kako sam želio da igra moj Chelsea, a potpuno druga kako želim da igra moj Manchester United. Mata se prilagodio načinu na koji mi želimo igrati. Znao sam od početka da će biti važan način, mislim da osjeća da mu vjerujem. Sretan je i to vidite dok igra na terenu", izjavio je Mourinho.



Portugalac je ranije izjavljivao da u Unitedu ima previše igrača, a Mata je odigrao 20 od 25 Unitedovih utakmica ove sezone u Premiershipu.