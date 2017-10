Mourinho: Igrači trebaju objasniti zašto je naš pristup bio loš, jer ja ne mogu

Foto: EPA-EFE

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho bio je mnogo razočaran nakon poraza njegovog tima u gostima od Huddersfielda rezultatom 2:1.

Mourinho je nakon meča kazao da je razočaran i da bi navijači trebali biti razočarani onim što su igrači pružili na terenu, a posebno se osvrnuo na izjavu veznjaka Uniteda Andera Herrere koji je kazao da je "pristup igrača Uniteda bio loš".



"Pobijedili su nas zbog boljeg pristupa. Kada gubim utakmicu, volim izgubiti ako je protivnik bolji od nas, ako je imao više kvaliteta. Kada izgubiš utakmicu zbog pristupa, to je zaista loše. Čuo sam Andera Herreru kako govori da su naši pristup i želja bili loši. O moje Bože. Kada igrač to kaže, kada igrač to osjeti, mislim da bi oni svi trebali doći na konferenciju za medije i objasniti zašto je to tako, jer ja ne mogu objasniti. Ne sjećam se čak ni prijateljske utakmice u kojoj je naš pristup bio tako loš. Osjećam se vrlo razočarano i da sam navijač Uniteda, a ne trener, bio bih jako razočaran", kazao je Mourinho.



Manchester United nakon devet odigranih kola Premiershipa ima šest pobjeda, dva remija i poraz te se nalazi na drugom mjestu tabele s pet bodova zaostatka u odnosu na prvoplasirani Manchester City koji još uvijek ne zna za poraz.