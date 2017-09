Mešanović za Klix.ba: Bili smo bolji od Spartaka, nećemo se predati Sevilli i Liverpoolu

Mešanović na utakmici Lige prvaka protiv Spartaka (Foto: AFP)

Maribor je u srijedu u utakmici prvog kola grupe "E" Lige prvaka u Ljudskom vrtu dočekao Spartak iz Moskve, s kojim je podijelio bodove odigravši 1:1.

