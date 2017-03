Mertens: Sanjat ću stativu protiv Real Madrida

Dries Mertens (Foto: EPA)

Nakon što je upisao drugi poraz od Real Madrida u osmini finala Lige prvaka, Napoli je eliminisan, a jedan od onih koji imaju za čim žaliti je nogometaš Napolitanaca Dries Mertens.

Mertens je postigao vodeći gol za Napoli, a kasnije je pogodio i stativu, no, preokret Realu su donijeli Sergio Ramos i Alvaro Morata.



"Dali smo sve od sebe u prvom poluvremenu, a oni su postigli gol iz kornera koji smo im poklonili. Tužni smo zbog toga, jer smo svjetskim šampionima dopustili tako malo. Moramo naučiti iz ove utakmice, jer je bilo sjajno igrati kući u fenomenalnoj atmosferi. Mislim da smo bili nesretni, ali je Real kvalitetan i to smo znali", izjavio je Mertens.



Potom je komentarisao pogotke Sergija Ramosa.



"Znali smo da se Ramos istakne u teškim trenucima, ali nas ovo i dalje boli. Sanjat ću stativu koju sam pogodio. Bio je to važan trenutak, mogli smo povesti 2:0", rekao je nogometaš Lazija.



Krajem utakmice je Lucas Vazquez ramenom udario Mertensa, ali je sudija smatrao da to nije dovoljno za penal.



"Znali smo da igramo protiv Reala, kao i sudija, međutim, utakmica je završena, moramo se fokusirati kako bismo dobro igrali naredne utakmice", kazao je Mertens.



Novinari su ga potom pitali i za proslavu gola protiv Rome, tokom koje je poput psa "obilježavao teritoriju".



"Želim se izviniti ljudima u Rimu, to je bio loš potez. Međutim, volim pse i imam jednog kod kuće. Nisam želio nikoga uznemiriti", završio je Mertens.