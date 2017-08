Medel dogovorio lične uvjete s Bešiktašem

Foto: EPA

Čileanski reprezentativac i nogometaš Intera Gary Medel je postigao dogovor o ličnim uvjetima s turskim klubom Bešiktašem, javlja Sky Sport Italia.

Medel se navodno brzo dogovorio s Bešiktašem, no, Inter još uvijek nije dobio zvaničnu ponudu od turskog kluba.



Čileanac je u četvrtak napunio 30 godina, a njegov aktuelni ugovor s Interom ističe u junu 2018. godine. On definitivno nije u planu trenera Nerazzurra Luciana Spallettija, a za njega su interes pokazali klubovi kao što su DC United, Boca Junior i Tigres. Ipak, on se dogovorio s Bešiktašem te se nada realizaciji transfera.



Stoga se očekuje da uskoro na adresu Intera stigne i zvanična ponuda iz Turske.