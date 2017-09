Mbappe: Osjećao sam da ću više igrati u PSG-u nego u Realu, odbio sam i Manchester City

Kylian Mbappe (Foto: EPA-EFE)

Mladi francuski napadač Kylian Mbappe ovog je ljeta iz Monaca prešao u PSG iako se spekulisalo da će potpisati za Real Madrid, a u kombinaciji je bio i Manchester City. Osamnaestogodišnji nogometaš je sada otkrio zašto je donio takvu odluku.

Mladi francuski napadač Kylian Mbappe ovog je ljeta iz Monaca prešao u PSG iako se spekulisalo da će potpisati za Real Madrid, a u kombinaciji je bio i Manchester City. Osamnaestogodišnji nogometaš je sada otkrio zašto je donio takvu odluku.

"Osjećao sam da ću u PSG-u više igrati nego u Real Madridu, a odbio sam i Manchester City. Ipak, to nije bilo 'ne' za trenera Pepa Guardiolu, koji živi nogomet. Osvajao je trofeje gdje god da je radio, on prenosi svoju strast na igrače, zbog čega oni žele da igraju. Razgovarao sam s njim, objasnio mi je kako bi me koristio u svojoj taktici. Ipak, na kraju sam rekao 'ne' Cityju, ali ne i njemu", izjavio je Mbappe.



Otkrio je da u početku nije imao namjeru napustiti Monaco, ali sada želi s PSG-om napraviti uspjeh u Ligi prvaka.



"Nisam imao namjeru napustiti Monaco na kraju serzone, no, odlučio sam promijeniti svoj stav. To ću objasniti kasnije. Sada sanjam da osvojim Ligu prvaka ove sezone. TO je lako reći u septembru, no, računa se samo kad to kažete u februaru. Imamo dobar tim, ali se moramo dokazati na terenu", završio je Mbappe.