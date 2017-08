L'Equipe: Mbappe zahtijeva transfer od Monaca, žele ga Real, Barcelona, City i United

Kylian Mbappe (Foto: EPA)

Mladi napadač Monaca Kylian Mbappe (18) zahtijeva od svog kluba transfer, a za njega su zainteresovani Real Madrid, Barcelona, Manchester City i Manchester United, piše L'Equipe.

Za Mbappea je bio zainteresovan i Juventus, no, cijena od 180 miliona eura je odbila Staru damu. Ako je vjerovati glasinama, Mbappeu je najbliža Barcelona i to nakon što je Neymar saopćio Kataloncima da odlazi u PSG.



Neymar je u srijedu obavio ljekarski pregled, a uz njega su bili predstavnici PSG-a.



Barcelona je Parižanima jasno dala do znanja da će Neymara pustiti samo ako dobije 222 miliona eura, a taj novac bi omogućio španskom timu da kupi Mbappea.



Real Madrid je također veoma zainteresovan za Francuza, no, toliki novac bi izdvojio samo ako klub napuste Karim Benzema ili Gareth Bale.



Kandidat za dovođenje Mbappea je i Manchester City.



Mladi napadač je prošle sezone odigrao 44 utakmice za Monaco te je postigao 26 golova i upisao 14 asistencija. PSG bi mu se okrenuo samo ako bi kojim slučajem propao transfer Neymara.