Marinović: Između dva slična igrača, prednost imaju oni koji dolaze iz Premijer lige BiH

Ime Vinka Marinovića u nogometnim krugovima je izuzetno cijenjeno.

Selektora mlade reprezentacije BiH krase staloženost i mirnoća, osobine netipične za nogometne trenere.



Nakon odlične igračke karijere, te uspješnog trenerskog angažmana u nekoliko bh klubova Marinović je od marta mjeseca ove godine na dužnosti selektora mlade reprezentacije BiH, koja će 10. novembra odigrati svoju petu utakmicu u kvalifikacijama za odlazak na EP 2019. godine.



Naš tim se trenutno nalazi na trećoj poziciji u grupi 8 sa istim brojem bodova kao i naredni protivnik selekcija Velsa.



Za službenu stranicu Saveza, Marinović govori o situaciji u našoj kvalifikacionoj grupi, radu sa mladim igračima u klubovima, karijeri, i drugim nogometnim stvarima.



Selektor je za početak ocijenio učinak našeg tima u dosadašnjem toku kvalifikacija.



"Nalazimo se u veoma teškoj i izjednačenoj grupi. Odigrali smo četiri utakmice iz kojih imamo šest bodova. Pobijedili smo Lihtenštajn i Portugal, a izgubili od Švicarske i Rumunije, mada smo protiv ova dva protivnika odigrali kvalitetno i po prikazanoj igri trebali smo rezultatski bolje proći. Utakmica protiv Portugala nam je pokazala da smo u prethodnim susretima igrali kvalitetno, što je naravno rezultat dobrog rada i angažmana svakog pojedinca. Ovo je također i potvrda da možemo igrati ravnopravno protiv svakog protivnika, ma koliko on bio kvalitetan", rekao je bh. selektor.



Marinović obično ima malo vremena da radi sa igračima na pripremama za reprezentativne susrete.



"Reprezentativna okupljanja za kvalifikacione utakmice su specifična. Nekada imate 8-10 dana, a nekada pet dana i tada u zavisnosti od toga gdje igrate obično dan provedete u putu. Bitno je u periodizaciji treninga, u zavisnosti od broja dana koje imate na raspolaganju, uraditi taktički dio u kojem ćete igračima kroz treninge pokazati kako osujetiti sve dobre strane protivnika, te što bolje iskoristiti njegove loše ili slabije strane. Veoma je bitno uraditi kondicioni dio treninga kako bi igrači koji su došli iz različitih klubova, sa različitom minutažom u svojim ekipama, bili spremni da i u tom segmentu odigraju utakmicu na najvišem nivou", istakao je Marinović.



Do sada se na spisku selektora našlo 36 igrača od toga su 23 iz domaćih klubova, a 13 njih nastupa za ekipe iz inostranstva.



"Kada smo počinjali ovaj kvalifikacioni ciklus ja sam sa svojim stručnim štabom, u odabiru igrača za reprezentaciju odlučio, da pozivamo najkvalitetnije igrače, tj.one koji u tom momentu igraju u svojim klubovima bilo u domaćoj ligi ili u inostranstvu. Kada imamo igrače približno istog ili sličnih kvaliteta, tada prednost dajemo igračima koji nastupaju u našoj ligi. Prethodne utakmice su pokazale da je evidentan napredak, te da igrači koji nastupaju u našoj ligi imaju kvalitet da igraju u reprezentaciji. To znači da je rad sa mladim igračima znatno poboljšan. Naravno da rad u omladinskim selekcijama i treneri koji ih vode imaju veliki uticaj na razvoj mladih igrača, ali također je bitno da i treneri u seniorskim ekipama prepoznaju kvalitet mladih igrača, i daju im što više prostora da igraju", kaže selektor.



Marinović je potom istakao šta je po njegovom mišljenju presudno da bi jedan igrač postao vrhunski.



"Igrači koji su talentovani, a koji nemaju upornost, želju, volju i kvalitetan rad, sigurno nemaju mogućnosti da postanu vrhunski igrači. Da bi postao vrhunski, igrač mora da igra utakmice i to je veliki problem u ovom uzrastu, što otežava prelazak iz omladinskog u profesionalni, seniorski nogomet. Jedan od načina da se taj problem prevaziđe i o kojem bi se trebalo razmisliti je pokretanje lige mladih. Tu bi igrači koji prelaze u seniorske ekipe u kojima nemaju dovoljnu minutažu, igrali u konkurenciji vršnjaka i kroz te utakmice lakše prošli tu prelaznu fazu, te se brže i kvalitetnije adaptirali i mislim imali veće šanse da uspiju u profesionalnom fudbalu", rekao je Marinović.



Selektor je otrkio i kako je tekla njegova tranzicija od igrača do trenera.



"Moja tranzicija od nogometaša do trenera išla je normalnim tokom koji bi trebao da ima svaki trener. Sve je išlo postepeno, od rada u omladinskom pogonu, zatim sam sticao iskustva u Prvoj ligi, pa Premijer i evo došao do nacionalne reprezentacije. Počeo sam u kao trener juniora Kozare, a potom preuzeo prvu ekipu Kozare i vodio ih u Prvoj ligi RS da bi onda u Premijer ligi BiH vodio banjalučki Borac i Zrinjski. U Mostaru ostajem skoro dvije godine i nakon toga preuzimam mladu reprezentaciju", rekoa je Marinović.