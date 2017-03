Marinović: Grupa je teška, posla je dosta, a malo vremena

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vinko Marinović je danas imenovan za novog selektora mlade nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Vinko Marinović je danas imenovan za novog selektora mlade nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

"Zahvalio bih se FSRS što me predložio i NSBiH na ukazanom povjerenju što me izabrao za selektora. Posla je dosta, a malo vremena, ali moramo napraviti ekipu kako bismo ostvarili što bolji rezultat. Trebamo ići utakmicu po utakmicu, prvi ispit nam je Lihtenštajn i moramo se fokusirati na nju", kaže Marinović



Osim Lihtenštajna, koji je autsajder, u grupi se nalaze i Portugal, Švicarska, Rumunija i Vels.



"Grupa je teška, ali takav je sistem takmičenja da je nemoguće dobiti laganu grupu. Najbitnije je da napravimo dobru selekciju", kaže Marinović koji će imati dosta posla s obzirom da čak 15 igrača koji su igrali u prošlim kvalifikacijama nema pravo nastupa u ovom ciklusu.



To su Pirić, Vasilj, Saničanin, Jovičić, Šatara, Popović, Sadiković, Ćerimagić, Milošević ,Govedarica, Hajradinović, Musić, Bajić, Zec i Hodžić.



"Veliki broj igrača koji su iznijeli prošle kvalifikacije nemaju pravo nastupa u ovom ciklusu, tako da moramo uvesti neke nove igrače umjesto njih. Vjerujem da ćemo naći prave zamjene za njih", dodaje Marinović.



U21 selekcija BiH je ostala praktički bez kompletnog napada, što će, čini se, biti najveća Marinovićeva briga.



"Osim što ne mogu računati na Bajića, Zeca i Hodžića, problem nam može biti to što je Gojak pozvan u seniorsku selekciju. Vidjet ćemo šta će biti sa njim. Dobro je što su ostali Karačić, Memija, Hadžiahmetović...", kaže Marinović koji će spisak igrača objaviti najvjerovatnije iduće sedmice.