U prvoj utakmici osmine finala Manchester City je na Etihadu u najljepšoj utakmici sezone u Ligi prvaka ove sezone savladao Monaco rezultatom 5:3.

Prvu priliku na meču imali su gosti u 18. minuti kada je Mbappe šutirao pravo u Caballera. Samo minutu kasnije i Glik je mogao dovesti goste u vodstvo, ali je s tri metra glavom šutirao pored gola.



Promašaji su kažnjeni u 26. minuti kada je Sane napravio veći dio posla i asistirao Sterlingu koji je pogodio praznu mrežu za 1:0.



Radost Građana trajala je samo šet minuta. Caballero je očajno ispucao loptu, a Fabinho šalje odličan centaršut na peterac. Falcao se bacio i u padu zabio glavom za 1:1.



U 35. minuti desio se sporni trenutak. Aguero je izašao sam pred Subašića, hrvatski golman ga je srušio u šesnaestercu, ali sudija Lahoz je Argentincu dao žuti karton zbog simuliranja.



Pet minuta prije kraja prvog poluvremena novi šok za domaćina. Nakon odličnog kontranapada Mbappé je izašao sam na Caballera i matirao ga za 2:1.



Na početku drugog poluvremena Monaco je dobio veliku priliku da dokrajči protivnika. Otamendi je u 49. minuti srušio Falcaa u šesnaestercu, a Kolumbijac je preuzeo odgovornost na sebe i šutirao, no Caballero je pročitao njegovu namjeru i uhvatio mu loptu.



Deset minuta kasnije Građani su kaznili taj promašaj. Sterlign je uzeo loptu na svojoj polovini, a potom uposlio Aguera koji iz prve veoma loše šutira. No, Subašić pravi katastrofalnu grešku i lopta je Hrvatu prošla kroz ruke i završila u mreži za 2:2.







Gosti su odgovorili na najbolji mogući način već u 61. minuti. Falcao se iskupio za promašeni penal i nakon sjajnog solo prodora najprije prevario Stonesa a potom lobovao Caballera za 3:2.



Manchester City je do izjednačenja došao u 72. minuti. Silva je izveo korner, odbrana gostiju je spavala a Argentinac je neometan iz voleja zabio gol za izjednačenje na 3:3.



Manchester City je do preokreta došao u 77. minuti. De Bruyne je ubacio iz kornera, Toure je samo malo zakačio loptu koja dolazi do Stonesa kojeg niko ne čuva na drugoj stativi i lopta završava u Subašićevoj mreži za 4:3.



Definitivnu pobjedu Građanima donio je Sane u 83. minuti susreta. Silva je poslao dugu loptu, Aguero je izašao sam pred Subašića, no bio je nesebičan i asistirao Saneu kojem nije bilo teško ubaciti loptu u praznu mrežu za konačnih 5:3.



Posljednju priliku na meču već u narednom napadu imali su gosti. Falcao je odlično šutirao u padu, ali Caballero je sjajno odbranio njegov šut i tako ostavio prednost od da gola svojoj ekipi pred gostovanje u Monte Carlu.