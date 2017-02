Luis Enrique: Noć je bila katastrofalna, ja sam odgovoran

PSG je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka nanio poraz Barceloni rezultatom 4:0, a trener Katalonaca Luis Enrique je preuzeo odgovornost za katastrofalnu igru.

Luis Enrique (Foto: EPA)

"Bila je to katastrofalna noć. PSG je bio bolji od nas s loptom i bez nje. Rezultat jasno pokazuje šta se dogodilo, ne moram ja govoriti o tome. Ovaj sport je pun strasti, uvijek ima komplikacija. Utakmica je moja odgovornost. Ako treba uperiti prst prema nekom, onda sam to ja, jer su ovi igrači ranije pobjeđivali", izjavio je Enrique.



Promjena formacija nije imala željeni efekt jer je PSG nastavio dominirati.



"Novinari ne gledaju pomno utakmice. Promijenili smo formaciju 4-3-3 u 4-2-3-1 kako bi Messi imao više lopti, no, sve je bilo uzalud", zaključio je trener Barcelone.