Ligue 1: Monaco nastavio sa pobjedama, Bordeaux razbio Caen

U prvim susretima 24. kola francuske Ligue 1 Monaco i Bordeaux su zabilježili pobjede u gostima.

U prvim susretima 24. kola francuske Ligue 1 Monaco i Bordeaux su zabilježili pobjede u gostima.

Monaco, lider francuskog prvenstva, nastavio je sa sjajnim igrama i slavio je u Montpellieru rezultatom 2:1. Gosti iz Monte Carla su vodili sa 2:0 već na poluvremenu. U 16. miuti Glik je doveo Kneževe u vodstvo, a na 2:0 u 20. minuti posvisio je Mbappe.Počasni pogodak za domaću ekipu postigao je Hilton u 47. minuti. Gosti su ostali sa igračem manje u 88. minuti kada je zbog drugog žutog kartona isključen Jemerson, no Montpellier nije uspio to iskoristiti i doći do izjednačenja.Bordeaux je sa 4:0 u gostima savladao Caen. Golove za goste postigli su Rolan u 11., Kamano u 22. i 63., te Plašil u 90. minuti susreta.