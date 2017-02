Monaco ponovo ponizio Metz, mladi Mbappe postigao tri gola

Fudbaleri Monaca savladali su u okviru 25. kola francuske Ligue 1 ekipu Metza s visokih 5:0.

Trostruki strijelac bio je mladi Mbappe (18), dok je Falcao postigao preostala dva gola.Zanimljivo da je Monaco i u prvom dijelu sezone uvjerljivo savladao Metz, a tada je bilo 7:0 za Kneževe.Monaco se sada ponovo izdvojio na prvom mjestu Ligue 1 sa tri boda prednosti u odnosu na PSG. Metz je pao na 15. poziciju.Novi trener Montpelliera Gasset definitivno je uspio razbuditi ekipu. Ovaj put stigli su do sigurne pobjede protiv Nancyja u gostima rezultatom 3:0.Dvostruki strijelac bio je Mbenza, a treći gol postigao je Mounie. Montpellier je nakon ove pobjede došao do 11. pozicije u Ligue 1.Dijon i Angers ostvarili su važne pobjede protiv Caena, odnosno Lillea. Abeid i Diony bili su strijelci za sigurnu pobjedu Dijona od 2:0.Angers je na gostovanju kod Lillea u vodstvo doveo Capelle. Bissouma je poravnao rezultat, a onda je Thomas pola sata prije kraja meča riješio pitanje pobjednika. Treba istaći da je strijalac gola za Lille Bissouma dobio crveni karton pred kraj meča.Toulouse je došao do zaslužene pobjede (4:1) protiv Bastije. Golove za domaće postigli su Delort, Diop te dva puta Braithwaite. Počasni gol za Bastiju postigao je Oniangue. Zanimljivo da su gosti dva puta dobili crveni karton nakon parnih žutih. Ranije pod tuš morali su Cahuzac i Saint-Ruf.