Empoli je u okviru 25. kola italijanske Serie A ugostio Lazio, a gosti iz Rima slavili su rezultatom 2:1.

Empoli je u okviru 25. kola italijanske Serie A ugostio Lazio, a gosti iz Rima slavili su rezultatom 2:1.

Bh. reprezentativci Rade Krunić i Senad Lulić nastupali su za svoje klubove svih 90 minuta, a prvi je bio i strijelac.Gosti iz Rima dominirali su u prvom poluvremenu. No, domaći su prvi zaprijetili u 7. minuti. Pucciarelli je imao dobru priliku, ali je lopta otišla iznad gola.Samo dvije minute poslije Immobile se našao u šansi za gol, a njegov udarac zaustavio je golman domaćih.U 29. minuti Milinković - Savić je dobro šutirao, ali je izblokiran. Igrao se 36. minut kada je Immobile ponovo testirao čuvara mreže Empolija Skorupskog koji i ovaj put izvanredno reaguje.Tri minute poslije pomenuti golman odbranio je udarac Andersona. Prvo poluvrijeme okončano je bez golova.U nastavku su domaći igrali nešto bolje. Igrao se 67. minut kada je bh. reprezentativac Rade Krunić sa nekih 25 metara matirao je Strakoshu za 1:0.Ovo je bio njegov prvi gol u aktuelnoj sezoni. Ipak, samo što su krenuli sa centra, gosti su izjednačili. Immobile je bio koncentrisan u šesnaestercu domaćih i pogodio je za 1:1.Nakon poravnanja, gosti nastavljaju sa napadima. To su konkretizirali u 80. minuti kada je Keita pogodio za konačnih 1:2. Rezultat se do kraja meča nije mijenjao.Lazio je sa utakmicom više preskočio Inter na tabeli. Sada su peti sa 47 bodova, dok je Empoli ostao na 17. mjestu sa 22 osvojena boda.