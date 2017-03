Kulović: Pobjeda protiv Viteza je imperativ

U okviru 21. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine sastat će se Olimpik i Vitez.

Povodom utakmice održana je press konferencija za predstavnike medija na kojoj su se prisutnim predstavnicima medija obratili šef struke Faruk Kulović te prvotimci Dejan Bandović i Dino Bevab.



"Ovu sedmicu smo radili dosta dobro. S obzirom na utakmicu protiv Sarajeva i neplaniran poraz, priželjkivali smo bod i to bi nam puno značilo u daljem radu. Imalo smo određenih poteškoća nakon te utakmice. Povrijeđen je Bogdanović, povrijedio se i Osmanović. Hadžić je duže vrijeme povrijeđen, a i Vrdoljak je zaradio treći žuti karton. Pokušat ćemo adekvatnim zamjenama odgovoriti tim pozicijama, no u utakmicu protiv Viteza ulazimo bez četiri ključna igrača", rekao je Kulović i dodao:



"Mi smo analizirali ekipu Viteza kroz ova dva kola. Radi se o kvalitetnoj ekipi, koja također ima nekih poteškoća zbog povreda. To nas ne smije zavarati, to je kvalitetna ekipa koja ima adekvatne zamjene. Očekuje nas teška utakmica. Nama je svaka utakmica imperativ i puno nam znači od ove utakmice. Pobjeda nam je imperativ. Ništa osim pobjede ne dolazi u obzir."



Golman Dejan Bandović je istakao da su tri boda imperativ.



"Mislim da smo mi došli u situaciju kada nam je imperativ pobjeda. Dat ćemo sve od sebe, ali ništa nije isključeno ni nakon ove utakmice, jer su u igri 33 boda. Tri boda protiv Viteza bi nam povećala šanse za opstanak, što je naš primarni cilj. Mislim da imamo ekipu da to ostvarimo, pogotovo uz igrače koji su došli. Protiv Sarajeva smo pokazali da možemo. Vitez će nam biti treća zajednička utakmica. Ne pamtim da je neka ekipa sedam utakmica zaredom izgubila i nije postigla gol, što se nama desilo. Mi se moramo potruditi da to preokrenemo i počnemo ostvarivati naše ciljeve. Gledamo i ostale utakmice, ali došlo je vrijeme da gledamo više sebe. Moramo gledati sebe i gledati da pobijedimo svaku utakmicu. Krećemo od Viteza, s kojim igramo jako bitnu utakmicu", rekao je golman Bandović i dodao:



"Oni su osvojili više bodova na gostujućem terenu, što znači da u gostima igraju bolje nego kući. Ja se nadam da ćemo sutra mi biti bolji protivnik i doći do pobjede."



Novinarima se obratio i Dino Bevab.



"Pritiska sigurno ima jer moramo ići na tri boda. Mi više ne možemo čekati, ovo nije zadnji voz, ali pobjeda nas može dići. Strah postoji, ali u ovom slučaju je pozitivan. Kada se liga podijeli morat ćemo ići na tri boda u svakoj utakmici.