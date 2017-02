Kulović: Imamo kvalitetne igrače, ali će za opstanak biti potrebna i sreća

Olimpik se nalazi na završnom dijelu priprema koje obavlja u Makarskoj, a trener Faruk Kulović je zadovoljan uslovima za rad. Trenažni proces se obavlja prema planu, ali šefa stručnog štaba brine činjenica da ekipa još nije kompletirana.

Faruk Kulović

"Mi smo ovdje došli u završnu fazu priprema, na uigravanje ekipe. Ono s čim mogu biti zadovoljan je da se treninzi obavljaju kako treba, ali ne mogu biti zadovoljan činjenicom da igrači još uvijek dolaze. Dakle, igrački kadar još uvijek nije kompletiran, pa tako na današnjoj utakmici imam stopera kojeg čekam već 15 dana. Što se tiče ostalih stvari, sve ide po planu i programu. Nadam se da nam ni ovo neće biti problem te da ćemo uigrati ekipu do Radnika i otkloniti nedostatke koje smo imali nedolaskom igrača na vrijeme", izjavio je Kulović.



Vremena za nova pojačanja više nema, jer se uskoro nastavlja prvenstvo i borba za opstanak.



"Već smo izgubili dosta vremena čekajući igrače da dođu. Više nemamo vremena za dovođenje i dodatno uigravanje, jer prvenstvo počinje ubrzo", rekao je trener Olimpika.



On se nada da povreda neće biti te da će svaki igrač dati svoj doprinos.



"Veliki broj igrača jeste tu, ali glavni teret će izdržati 15-16 igrača. koji su ciljano tu da 'izguraju' sva kola do kraja. Ne mogu prejudicirati neke stvari, nadam se da neće biti nekih povreda, ali mislim da su svi igrači na pripremama nama na raspolaganju i nikada se ne zna kada i ko može uskočiti u ekipu", kazao je Kulović.



Osim dobrih rezultata, za ostanak Olimpika u društvu najboljih trebat će i sreće.



"U nastavku prvenstva najvažniji faktor će biti sreća. Od znanja igrača pa do kvaliteta kadra, ništa nije sporno u ovom momentu, ali da bi došli do zacrtanog cilja moramo imati i dosta sreće. Nemamo vremena za neka specijalna uigravanja da s tog aspekta gledamo na nastavak prvenstva. Ipak, mislim da s maksimalnim pristupom i zalaganjem svih igrača možemo doći do opstanka u ligi", smatra trener Vukova.



Borba s konkurentima će biti žestoka.



"Pratimo i konkurente. Koliko god da rješavamo svoje probleme, moramo pratiti i njih, isto kao što i one prate nas", završio je Kulović.