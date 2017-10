Krunić: U Empoliju osjećam veću odgovornost, svi smo tužni zbog Svjetskog prvenstva

Foto: EPA-EFE

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Empolija Rade Krunić pričao je na konferenciji za medije pred gostujući meč njegove ekipe sa Salernitanom, a između ostalog izvnio se navijačima zbog crvenog kartona, ali i govorio o reprezentaciji BiH.

Na početku svog obraćanja, Krunić je iskazao zadovoljstvo zbog novog ugovora, te da do kraja tekuće sezone želi dati puni doprinos kako bi se Empoli vratio u društvo najboljih.



"Ranije sam već istakao, ali ću još jednom ponoviti da sam zadovoljan i ponosan zbog novog ugovora. Ove sezone želim dati svoj maksimalni doprinost kako bi se ekipa što brže vratila u društvo najboljih. Nedavno sam u meču protiv Parme nosio kapitensku traku, a to je razlog zbog kojeg se sada osjećam puno odgovornije, a želim se izviniti navijačima zbog nedavnog crvenog kartona", istakao je Krunić.



Nakon toga dodao je da ne želi vidjeti navijače kako negoduju, te da u pojedinim trenucima nije zaslužio kritike, a također je odgovorio i na pitanje vezano za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.



"Žao mi je kada navijači negoduju, a ja smatram da nisam zaslužio kritike u nekim trenucima. Trudim se i radim najbolje što mogu, a to pokazuje i novi ugovor. Što se tiče reprezentacije BiH, propustili smo priliku da se nađemo na Svjetskom prvenstvu i zbog toga smo svi tužni. No, moramo nastaviti raditi i nadati se boljem u budućnosti", završio je Krunić.



Nakon 11 odigranih kola u Seriji B, Empoli se nalazi na prvom mjestu, a cilj kluba jeste ekspresni povratak u društvo najboljih.