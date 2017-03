Krpić za Klix.ba: Zanimaju me samo golovi za AIK, idem pravim putem, a neki nastoje da me unište

Sulejman Krpić

Najbolji strijelac Premijer lige BiH Sulejman Krpić karijeru će nastaviti u švedskom AIK-u, a u svom prvom intervjuu za bh. medije je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o novom izazovu, ciljevima koji ga čekaju, bivšem klubu Slobodi i navijačima, Premijer ligi BiH, ali i incidentu za koji ga neki vežu iako je to njegova davna prošlost.

Krpić iza sebe ima odličan period, dobro je igrao prošle sezone, a tako je nastavio i ove. Jesenji dio prvenstva je završio kao vodeći na listi strijelaca s 11 pogodaka. Svojim igrama i golovima je privukao pažnju klubova iz inostranstva, a u petak je zvanično promijenio sredinu te potpisao za švedski AIK.



"AIK me je pratio, bili smo u kontaktu i dogovorili smo saradnju. Sloboda i moj novi klub su mi izašli u susret, Šveđani su me doveli i sada je na meni da se pokažem. Željan sam dokazivanja, ova liga je jača, igra se brži nogomet i dosta se radi, ali ne bojim se toga. Vjerujem u sebe i znam da mogu napredovati", izjavio je Krpić.



On je imao nekoliko ponuda tokom zime, a konačna odluka je pala na AIK.



"Pored ostalih, imao sam ponudu iz Turske, ali sam odlučio da ne idem tamo. Više mi se svidio AIK te sam potpisao trogodišnji ugovor. Ljudi u klubu su zadovoljni, a ja se želim odužiti na terenu. Prelazak u AIK mi znači mnogo, za mene je ovo dobar transfer te sam veoma zahvalan svima koji su omogućili realizaciju i dali mi podršku", rekao je novi napadač AIK-a.



Dok uživa u svom uspjehu, ima i onih koji su pokušali to pokvariti. Jedan švedski portal je objavio priču o incidentu koji se dogodio prije dvije godine, odnosno tuči. Priča o tome se pojavila i u pojedinim bh. medijima, no, on tvrdi da je danas druga osoba te da mu je nogomet sve.



"Ranije sam bio na lošem glasu, a neki ljudi i danas žele da me optužuju. Međutim, većina zna da sam ja danas druga osoba, da me samo nogomet i golovi za AIK zanimaju. Primijetio sam da neki nastoje da me unište čim mi se nešto dobro dogodi, ali ja sada samo radim svoj posao pošteno i profesionalno. Odlučio sam ići ispravnim putem", kazao je Krpić.



Slobodu mu nije lako bilo napustiti, kao ni grad Tuzlu.



"Sloboda mi je puno pomogla u karijeri, pružila mi je šansu koju sam hvala Bogu iskoristio. Nadam se da ću se jednog dana vratiti na Tušanj te da ćemo se svi zajedno radovati. Taj klub zaslužuje titulu prvaka BiH, nadam se da će se to dogoditi jednog dana. Grad sam zavolio, osjećao sam se kao kod kuće, pa se zahvaljujem svima koji su uradili nešto za mene i slali mi poruke podrške", riječi su našeg sagovornika.



Svjestan je da će mnogo nedostajati svojim saigračima, kao i oni njemu, a posebno je zahvalan navijačima.



"Mislim da ću im faliti, ali život ide dalje. U klubu ima još momaka kojim treba dati šansu. Vjerujem u šefa Vladu Jagodiću, on može nešto napraviti sa ekipom. Što se navijača tiče, za njih mogu reći samo najbolje. Dosta su mi pomogli, a ja ću se jednog dana vratiti u klub. Hvala im na svakoj utakmici na kojoj su nas bodrili", istakao je Krpić.



On se sada okreće novom klubu AIK-u i izazovima koji ga očekuju.



"Cilj je da osvajamo trofeje. Ja se tek upoznajem s ligom i trebat će mi vremena. Trener me cijeni, ali to moram opravdati. Ne bojim se ničega, željan sam borbe i dobrih utakmica", poručio je novi napadač švedskog tima.



Za kraj je prognozirao ko će osvojiti titulu prvaka BiH.



"Zrinjski će biti prvak, odlično im ide, imaju svoje ciljeve i odlično uređen klub", završio je Krpić.