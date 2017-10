Kolašinac: Na početku sam bio nervozan što ću raditi s Wengerom

Foto: EPA-EFE

U razgovoru za zvaničnu stranicu Arsenala bh. internacionalac Sead Kolašinac priznao je da je na početku svoje karijere u londonskom klubu bio nervozan zbog činjenice da će raditi s Arsenom Wengerom.

Defanzivac Arsenala kaže kako mu je mnogo pomogla činjenica da Wenger govori njemački jezik te da mu je to bilo od krucijalne važnosti pri snalaženju u novoj sredini.



"Na početku, možda sam bio malo nervozan zbog toga što ću raditi zajedno s Arsenom Wengerom. Činjenica da on govori njemački jezik mi je pomogla na početku i dodatno mi olakšala prilagođavanje u novoj sredini. Zaista je zabavno raditi s menadžerom kao što je Wenger, on je dio ovog kluba od mojih najranijih uspomena za ovaj tim", rekao je Kolašinac.



Nakon toga fudbaler Arsenala kazao je da je zadovoljan početkom sezone te da se nada kako će dodatno napredovati u svojoj igri.



"Sezona je još u ranoj fazi, ali ja sam sretan svojim razvojem i kako sam počeo karijeru u Arsenalu. Imam još puno potencijala da budem bolji i želim to pokazati u utakmicama koje dolaze", završio je bh. reprezentativac.



Kolašinac je već sada postao jedan od miljenika navijača londonskog kluba, a mnoge legende Arsenala, kao i sadašnji igrači imali su samo riječi hvale za bivšeg igrača Schalkea.



Arsenal je u prošlom meču poražen od Watforda rezultatom 2:1, a u sljedećem kolu očekuje ih duel protiv Evertona na Goodison Parku. Prije toga ekipa Arsena Wengera gostovat će u Beogradu u utakmici 3. kola grupne faze Evropske lige u kojoj igraju protiv Crvene zvezde.