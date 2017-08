Foto: EPA

Sead Kolašinac je imao debi iz snova u dresu Arsenala. Postigao je gol u Community Shieldu protiv Chelseaja, a kasnije podigao trofej. U intervjuu za svoj klub kazao je da se već navikao na Topnike.

"Vrlo je uzbudljivo. Ovdje sam mjesec dana i mnogo sam naučio. Upoznao sam saigrače, stručni štab i to je bilo uzbudljivo. Zadovoljan sam što faza 'novajlije' polako završava. To olakšava stvari", kazao je Kolašinac.



Bh. reprezentativac je ovog ljeta kao slobodan igrač stigao iz Schalkea, a u svom prvom zvaničnom nastupu postigao je izjednačujući gol za 1:1 protiv Chelseaja u Community Shieldu. Arsenal je kasnije slavio nakon penala.



Smatra da će brže napredovati zbog toga što je okružen s izuzetno kvalitetnim saigračima.



"Kada igrate s igračima tako visokog kvaliteta, kao što je slučaj s našim timom, sami napredujete. Zadovoljan sam što imam priliku trenirati s takvim igračima i napredovati", govori Kolašinac.







Posebno je istakao Granita Xhaku kao igrača koji mu je pomogao po dolasku u London. Švicarac mu je poslao poruku i poželio dobrodošlicu, ali on nije jedini koji je pomogao našem reprezentativcu.



"Stvari mi je olakšalo to što ovdje ima mnogo igrača s kojima mogu pričati na njemačkom jeziku. Lično, to mi je olakšalo stvari. Tu je nekoliko igrača koji su mi pomogli sa stvarima poput toga gdje ću živjeti, gdje izaći na večer. Tim mi je zaista pomogao s tim", rekao je Kolašinac.