Kjosevski blizu prelaska u Konyaspor

Vedran Kjosevski (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Sjajni golman FK Željezničar Vedran Kjosevski trebao bi napustiti klub i karijeru nastaviti u turskom Konyasporu, saznaje portal Klix.ba.

Kjosevski ima 21 godinu i dijete je Željezničara, a nosio je dres U17, U18, U19 i U21 reprezentacije BiH. On je prvi izbor trenera Plavih Slavka Petrovića na golu tima s Grbavice, a u ovoj sezoni je upisao 15 nastupa. Njegov aktuelni ugovor vrijedi do jula 2018. godine.



Sjajne partije su privukle interes Konyaspora, pa bi se Vedran trebao priključiti bh. nogometašima i bivšim saigračima iz Željezničara Riadu Bajiću i Amiru Hadžiahmetoviću, ali i Deniju Miloševiću, koji je također član Konye.



Plavi su već doveli novog golmana, a to je Adnan Bobić, bivši čuvar mreže Veleža i Slobode.



Prema podacima Transfermarkta, Kjosevski na tržištu trenutno vrijedi 450.000 eura, ali će Željezničar navodno inkasirati oko 200.000 eura.