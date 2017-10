Ekipa Lazija upisala je veliku pobjedu na gostovanju kod Juventusa u prvoj utakmici osmog gola Serie A rezultatom 2:1.

Nakon uvodnih minuta bez velikih prilika, Stara dama je u vodstvo stigla u 24. minuti kada se na pravom mjestu našao Douglas Costa i doveo svoju ekipu u vodstvo od 1:0. Do poluvremena šansu za Juventus je imao i Sami Khedira, ali je njegov udarac odbranio golman Lazija.Nebesko-plavi iz Rima do poravnanja su stigli u drugoj minuti nastavka utakmice. Nakon sjajne akcije koju su gosti izveli realizator je bio Ciro Immobile, a isti igrač je u 54. minuti bio siguran s bijele tačke za vodstvo svoje ekipe rezultatom 2:1.Allegri je veoma brzo u igru ubacio Paula Dybalu i pokušao poravnati rezultat, međutim ekipa Simonea Inzaghija odlično je čuvala stečenu prednost. Ipak, u šestoj minuti sudijske nadoknade Juventus je imao priliku doći do jednog boda, ali je Paulo Dybala promašio kazneni udarac, odnosno golman gostiju Thomas Strakosha odbio je njegov pokušaj.Zanimljivo, posljednji poraz Juventus je u Seriji A doživio u augustu 2015. godine, a ovo im je ujedno i prvi poraz u tekućoj sezoni.