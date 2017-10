Juventus obećao "veliko finansijsko žrtvovanje" za produženje Dybalinog ugovora

Foto: EPA-EFE

Direktor Juventusa Giuseppe Marotta izjavio je u razgovoru za La Stampu da je Stara dama spremna da se finansijski žrtvuje za ostanak najveće zvijezde Paula Dybale u ekipi iz Torina.

"Neprocjenjiv je i zato nismo klub za prodaju igrača. Uvijek ponavljam da igrač svoju budućnost ima u svojim rukama i Paulo je rekao da on želi da se veže za klub do kraja karijere. To znači da ćemo se mi finansijski više žrtvovati kako bi ga zadržali. Ubrzo ćemo mu dati novi ugovor", rekao je Marotta.



Dybala je ove sezone uvjerljivo najbolji strijelac ekipe u svim takmičenjima i trenutno je na brojci od 12 postignutih golova. Drugi na listi je Higuain s četiri gola, dok se Mandžukić tri puta upisivao u listu strijelaca.



Aktuelni ugovor Dybale ističe u junu 2022. godine.