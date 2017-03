Jose Mourinho: Naše šanse za jednu od četiri pozicije u vrhu tabele nisu mrtve

Jose Mourinho (Foto: EPA)

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho vjeruje da njegov tim i dalje ima šanse da završi na jednoj od četiri pozicije u vrhu tabele ove sezone iako nastavlja "prosipati" bodove.

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho vjeruje da njegov tim i dalje ima šanse da završi na jednoj od četiri pozicije u vrhu tabele ove sezone iako nastavlja "prosipati" bodove.

Nakon lošeg starta sezone i poraza od Chelseaja u oktobru rezultatom 0:4 u oktobru, United je uhvatio dobru formu, no, ipak gubi bodove tamo gdje ne bi trebao. Crveni vragovi su se "okliznuili" na Old Traffordu u subotu protiv Bournemoutha te su remizirali rezultatom 1:1, pa se nalaze na šestom mjestu na tabeli s 49 bodova. Ipak, Mourinho vjeruje da United može završiti sezonui među četiri ekipe u vrhu tabele.



"Naše šanse za top 4 nisu 'mrtve', ima još utakmica, bodova za osvojiti, ali i za izgubiti. Međutim, realnost je da previše bodova gubimo kod kuće. Ako pogledate sve utakmice koje smo remizirali na Old Traffordu i saberete te bodove, onda ćete doći do broja 10 ili 12. S tim bodovima na kontu sada ne bismo razgovarali o četvrtoj poziciji nego o drugoj ili prvoj", izjavio je Mourinho.



United je postigao 39, a primio 22 gola u 26 premijerligaških utakmica ove sezone, a preciznost udaraca ka protivničkom golu iznosi 50 posto. Za četvrtoplasiranim Liverpoolom zaostaje dva boda.



Sljedeći protivnik Crvenih vragova je Rostov u Evropskoj ligi u četvrtak, a potom slijedi četvrtfinalni okršaj s Chelseajem na Stamford Bridgeu u okvru FA Cupa.