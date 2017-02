Jesse Lingard: Ibrahimović je najgori gubitnik u ekipi, žali se cijeli dan

Nogometaš Manchester Uniteda Jesse Lingard je otkrio da se njegov saigrač Zlatan Ibrahimović žali po cijeli dan ukoliko Crveni vragovi dožive poraz.

Jesse Lingard i Zlatan Ibrahimović

Nakon fantastičnih igara za PSG, Ibrahimović je stigao u Englesku tokom ljeta i potpisao za Manchester United, gdje se ponovo pridružio menadžeru Joseu Mourinhu. Tridesetpetogodišnji nogometaš je svima dokazao da može biti uspješan u Engleskoj kao što je bio u drugim ligama u kojim je nastupao.



Ibra je prvi napadač Uniteda, a postigao je i neke važne golove. Njegova ekipa ne zna za poraz u posljednjih 15 utakmica, a u subotu je savladala Leicester City rezultatom 3:0 na stadionu King Power.



No, kad ne ide, Ibrahimović teško podnosi poraz, a to je potvrdio i njegov saigrač Jesse Lingard.



"Ibra je najgori gubitnik u ekipi. Ako izgubi utakmicu, žali se cijeli dan. Krivi sve redom. Međutim, ako pobijedi, o tome ne prestaje pričati", kazao je Lingard.



Ibrahimović je postigao 15 golova te je kreirao 37 šansi za pogotke u 23 utakmice Premierlige koje je odigrao ove sezone. Procent preciznosti njegovih udaraca je 57 posto.



Manchester United je šesti na tabeli s 45 bodova. Sljedeći protivnik timu s Old Trafforda je Watford u subotu, a nakon toga slijedi duel sa Saint-Etienneom u Evropskoj ligi na Stadionu Geoffroy-Guichard.