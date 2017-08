Jagodić: Krupe se ne plašimo, ali nas čeka težak zadatak

Haris Mehmedagić i Vlado Jagodić (Foto: Darko Zabuš/Klix.ba)

Nakon upisanih poraza u prva dva kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode iz Tuzle u predstojećem, trećem kolu, u nedjelju gostuju ekipi Krupe. Šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić kaže da se ekipa koju predvodi ne plaši nedjeljnog duela, ali da ih čeka težak zadatak.

Nakon upisanih poraza u prva dva kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode iz Tuzle u predstojećem, trećem kolu, u nedjelju gostuju ekipi Krupe. Šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić kaže da se ekipa koju predvodi ne plaši nedjeljnog duela, ali da ih čeka težak zadatak.

Na današnjoj konferenciji za medije koja je u Tuzli upriličena u povodu odigravanja utakmice trećeg kola, Jagodić se prije svega osvrnuo na dva poraza koja je Sloboda upisala na samom početku nove premijerligaške sezone.



Naglasio je da mu se tokom dosadašnje trenerske karijere nije desilo da ekipa koju predvodi u prva dva susreta upiše poraz.



"Da je neko želio da napravi najgori scenarij za FK Sloboda u otvaranju ovog prvenstva, ne vjerujem da bi ga ovako mogao napraviti. Ovo kažem jer otvaranje prvenstva s dva poraza niko nije očekivao, a ja pogotovo pred dvije naredne utakmice koje gostujemo. Bez obzira na to što igračima savjetujem da moramo razmišljati samo o prvoj narednoj utakmici, uvijek ima u podsvijesti i taj dalji tok", kazao je na početku konferencije Jagodić.



Strateg Tuzlaka je ocijenio da se ovaj klub nalazi u teškom trenutku.



"Kad se vratim na ove dvije odigrane utakmice, vidi se da smo stvorili devet stopostotnih prilika. Ključni problem je bila naša neefikasnost i to odgovorno kažem", naglasio je Jagodić.



U odnosu na prethodne dvije utakmice, Jagodić je kazao da najgori scenarij u ovom trenutku Slobodi može biti gostovanje Krupi.



"Krupe i kolege Starčevića se ne plašim, a siguran sam da se ne plaše ni moji igrači. I sami znate kakve su bile dosadašnje utakmice između ova dva protivnika. Ovdje je riječ o jednoj situaciji u kojoj ja ne tražim alibi, a riječ je o podlozi koju Krupa ima i na kojoj niko ne pobjeđuje. Iz tog razloga nas čeka težak zadatak", rekao je on.



Pored podloge, kao otežavajuća okolnost Slobodi se nameće i činjenica da Jagodić u nedjelju neće moći računati na Krpića i Husića.



"Krupa je, koliko vidim, kompletna, dobili su čak i Fajića koji je iskusan igrač i može im dobro doći za igru koju igraju na domaćem terenu. Sigurno je da nas čeka težak zadatak, ali napokon moramo pokušati dati više nego što smo davali, da bismo okrenuli situaciju i u Krupi napokon došli do nekog dobrog rezultata, a to je pobjeda", nastavio je on.



Ekipa Crveno-crnih sutra odlazi put Krupe gdje će odraditi trening.



"Na šta će ličiti sutrašnji trening, a onda i utakmica ja ne znam, jer je izgleda najbitniji TV prijenos, nije bitno zdravlje igrača i mi moramo i na to misliti", referirao se Jagodić na termin odigravanja utakmice u 17:30 sati, u danu kada se predviđaju visoke temperature zraka.



Napomenuo je i da od igrača u nedjelju očekuje preokret.



"U Krupi ćemo nastojati biti pametni, da im prije svega ne omogućimo da ni iz čega dođu do vodstva, što smo uradili u prošloj ravnopravnoj utakmici te su nas oni u posljednjih deset minuta dokrajčili. Krupa je u tome jaka, ima logistiku po svim osnovama i sigurno da moramo o svemu tome voditi računa", istaknuo je.



Fudbaler Haris Mehmedagić kaže da će motivacija tuzlanskoj ekipi u nedjelju biti na odgovarajućem nivou.



"Treba zanemariti vrućinu i podlogu na kojoj igramo, profesionalci smo. Jednom agresivnom, a prije svega pametnom igrom, mislim da možemo doći do bodova u Krupi. Atmosfera u ekipi je odlična, bez obzira na to što smo startali ovako. Najbitnije je da vjerujemo u sebe i nadam se da ćemo se vratiti s pozitivnim rezultatom", izjavio je Mehmedagić.