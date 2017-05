Inter u pregovorima s Realom za Rodrigueza, Pepe blizu potpisa ugovora

James Rodriguez i Pepe (Foto: EPA)

Španski list AS piše da je Interova ponuda Realu za Jamesa Rodrigueza vrijedna 42 miliona eura odbijena, ali da su Kraljevi spremni nastaviti pregovore. Također, njegov saigrač Pepe je blizu potpisa ugovora s talijanskim klubom.

Sportitalia je prvi objavio informaciju u mogućem dolasku Rodrigueza u Inter, a taj isvještaj sada podupiru napisi španskih medija među kojima je i AS.



Navodno je Real odbio ponudu Intera od 42 miliona eura za sjajnog nogometaša, no, španski klub je otvoren za nastavak pregovora. Inter je u naprednoj fazi pregovora s defanzivcem Madriđana pepeom, koji će biti slobodan igrač na kraju sezone. Njega čeka dvogodišnji ugovor.



Međutim, AS navodi da će Pepe potpisati ugovor samo ako u klub stigne i Rodriguez. Oni imaju zajedničkog agenta Jorgea Mendesa, koji je ključan u pregovorima.



Rodriguezov ugovor s Realom važi od 2020. godine, no, zbog nedovoljne minutaže želi promijeniti sredinu. Madridski klub je platio Monacu 75 miliona eura kada ga je doveo 2014. godine.