Idući gol Martiala skupo će koštati njegov Manchester United

Idući gol Francuza Anthonyja Martiala za Manchester United znači kako će Crveni vragovi iskeširati 10 miliona eura na račun njegovog prethodnog kluba Monaca s obzirom kako je to bila klauzula u ugovoru.

Foto: EPA

Toliko miliona trebaju isplatiti u trenutku kada Francuz postigne svoj 25 gol u dresu ekipe s Old Trafforda.



I dok bi to nešto teže palo njegovim aktuelnom poslodavcima, Martial bi više od ičega volio u četvrtak postići gol St. Etienneu u Evropskoj ligi, budući da je kao dijete nastupao za Lyon, najljućeg rivala idućeg Unitedovog protivnika u Evropi.



Zanimljivo da Martial nikada St. Etienneu nije postigao gol u dresu Lyona, ali mu je to za nogom pošlo u aprilu 2015. godine kada je bio član Monaca.



"Bilo je to veliko rivalstvo još u vrijeme kada sam igrao u Lyonu. To su susreti koji nose poseban naboj i kakve svaki fudbaler voli igrati. Bit će to težak meč, ali ako odigramo na nivou ne bi trebalo biti problema", rekao je Martial.