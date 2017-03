Ibrahimović: Preuzimam svu odgovornost na sebe, Mings se "nabio" na moj lakat

Velike igrače od ostatka razdvaja to što ne samo da uzimaju slavu kada njima i ekipi ide dobro, već i što svu krivicu preuzimaju na sebe. Zlatan Ibrahimović je još jednom dokazao zašto je on među najvećima.

Nakon razočaravajućeg remija Manchester Uniteda i Bournemoutha na Old Traffordu (1:1) u kojem je promašio mnoštvo šansi uključujući i penal, Zlatan je rekao kako je samo on krivac što Crveni đavoli nisu pobijedili."Trebali smo pobijediti. Svi trebate kriviti samo mene. Promašio sam penal, promašio sam mnogo šansi i morao sam postići barem jedan pogodak. Nažalost, nisam i preuzimam svu odgovornost za ovaj rezultat. Iz ovog ću izaći još jači i nastaviti da dajem golove. Ovo nije ništa neuobičajeno, ovakve stvari se dešavaju i mogu se dešavati i u budućnosti", rekao je Zlatan.Ibrahimović je mogao biti isključen u posljednjoj minuti prvog poluvremena nakon sukoba sa Mingsom. Najprije je štoper Bournemoutha nagazio Zlatana po glavi, a potom je nakon samo pola minute u zračnom duelu Ibrahimović namjerno laktom udario Mingsa."Što se tiče udaranja laktom, ja sam se samo štitio u skoku. Skočio sam, a on je skočio u mene. Na njegovu nesreću, on se 'nabio' na moj lakat. Takve se stvari dešavaju tokom igre. Nisam ga namjerno udario. Srećom, nije se ozbiljnije povrijedio", rekao je Ibrahimović, kojeg je u potpunosti podržao kapiten ekipe Wayne Rooney koji je zatražio od Nogometnog saveza Engleske (FA) da kazni Mingsa."I mene su udarali u glavu kada sam ležao na podu i znam koliko to boli. Nadam se da će odgovorni ljudi iz FA-a pregledati snimak i kazniti Mingsa. Što se tiče drugog duela, ja sam izvodio taj korner i nisam obraćao pažnju na njihov duel. Oba igrača su skočila i sudarili su se", izjavio je Rooney.