Halilhodžić: Poznati smo po inatu, vjerujem u pobjedu protiv Belgije

Foto: EPA-EFE

Selektor Japana Vahid Halilhodžić koji se plasirao s nogometnom selekcijom Japana na svjetsko prvenstvo naredne godine izjavio je da vjeruje da se Bosna i Hercegovina može plasirati na SP u Rusiji.

Selektor Japana Vahid Halilhodžić koji se plasirao s nogometnom selekcijom Japana na svjetsko prvenstvo naredne godine izjavio je da vjeruje da se Bosna i Hercegovina može plasirati na SP u Rusiji.

"Vjerujem da možemo dobiti Belgiju, ali to nije dovoljno za Mundijal. Preostaju nam onda i utakmice baraža. Vjerujem da postoji jedna ogromna želja. Poznati smo po inatu, kad nas otpišu, mi onda odigramo kao lavovi, pokažemo prkos i snagu. Motiv je najvažniji i pristup utakmici. Ako to budemo imali, vjerujem u pobjedu. Kvalitet imamo. Nedostajat će Miralem Pjanić, ali neko ko zauzme njegovo mjesto, mora da pokaže da je vrijedan reprezentacije. Sjetite se Kirin kupa u Japanu. BiH je došla s rezervnim sastavom i pobijedila i Dansku i moj Japan. Momci su imali motiv i jaku želju za pobjedom. Nadam se da će tako biti i ovaj put, bez obzira što je Belgija jedna od najboljih ekipa na svijetu", rekao je Halilhodžić.



Navodi da je Belgija jedna od najboljih reprezentacija svijeta te da je disciplina u igri najvažnija.



"Oni su opasna ekipa sastavljena od jakih igrača, koji igraju u najboljim evropskim klubovima. Moguće je da će nam prepustiti inicijativu i tu ne smijemo upasti u zamku i zaboraviti na odbranu. Bit će važno kako ćemo taktički odigrati, kako ćemo paziti na njihove važne poluge, hoćemo li ih pritisnuti, dobiti sredinu terena, zatvoriti krila, kako ćemo se kretati... Siguran sam da Mehmed Baždarević zna kako treba igrati, ali je važno da igrači sprovedu sve trenerove zamisli u djelo. Važno je kako će se postaviti i da li mogu biti koncentrisani svih 90 minuta", istaknuo je.



Na pitanje da je bh. selekcija u prednosti što igra na stadionu Grbavica, Halilhodžić je prokomentarisao da je to lijep stadion s atmosferom i tribinama uz teren.



"Kad se sjetiš ko je sve igrao tu, naježiš se. Volim Grbavicu jer je pravi nogometni stadion. Sigurno su igrači navikli na Zenicu, ali mislim da je bitno da osjete energiju s tribina. Džeko je tu počeo karijeru, sigurno ima motiv da na svom stadionu postigne gol i pobjedi. Igraš u novom ambijentu, imaš motiv da uspiješ, vjerujem da će stadion Grbavica izazvati pozitivne vibracije kod igrača. Ne trebaju igrači razmišljati hoće li im publika u Sarajevu zviždati. Oni treba da znaju, da ako se boriš i ako ostaviš srce na terenu, publika će to prepoznati i oni će te nagraditi aplauzom bez obzira na rezultat. Tako je svugdje u svijetu pa tako i na Grbavici. Samo neka igrači daju svoj maksimum i onda će te i sreća nagraditi. Ja sam optimista i ja vjerujem, da uz sve ovo što sam prethodno rekao možemo do pobjede", zaključio je Halilhodžić za zvaničnu stranicu Nogometnog saveza BiH.



Utakmica između BiH i Belgije igra se u subotu od 18 sati.