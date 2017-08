U Plavom salonu stadiona Grbavica održana je vanredna konferencija za medije FK Željezničar na kojoj su se obratili predsjednik Nadzornog odbora, Senad Misimović, direktor, Mirsad Šiljak, generalni sekretar, Amer Duvnjak, te član Upravnog odbora, Almir Hadžiosmanović. FK Željezničar je na konferenciji predstavio izgled buduće južne tribine.

U Plavom salonu stadiona Grbavica održana je vanredna konferencija za medije FK Željezničar na kojoj su se obratili predsjednik Nadzornog odbora, Senad Misimović, direktor, Mirsad Šiljak, generalni sekretar, Amer Duvnjak, te član Upravnog odbora, Almir Hadžiosmanović. FK Željezničar je na konferenciji predstavio izgled buduće južne tribine.

Medijima se prvo obratio direktor Kluba, Mirsad Šiljak, koji se zahvalio svim medijima na dolasku i praćenju."Podsjećanja radi, za samo 18 mjeseci napravili smo nevjerovatne stvari na našem stadionu. Dovoljno je da samo pogledate ovaj Plavi salon kako izgleda sada, a kako je izgledao prije rekonstrukcije zapadne tribine, čega se vi novinari dobro sjećate, a danas ovdje imate vjerovatno najbolje uslove za rad od svih stadiona u BiH. Danas, Grbavica zadovoljava kategoriju dva i ima kapacitet od 13.200 mjesta, što znači da se tu mogu igrati prve dvije runde evropskih takmičenja. Vanredno smo dobili dozvolu da se igra i treće pretkolo sa Bragom, ali to nije trajno rješenje. Nama je i čast što i reprezentacija razmatra Grbavicu za svoj dom", rekao je Mirsad Šiljak.Potom se prisutnim novinarima obratio generalni sekretar Kluba, Amer Duvnjak, koji je pojasnio komunikaciju FK Željezničar sa UEFA-om."U proteklom periodu predstavnici UEFA-e zaduženi za infrastrukturu izvršili su uvid u stadion Grbavica u tri navrata. Prilikom svakog dolaska uvjerili su se, da smo u kratkom roku ispunili sve njihove zahtjeve. Imamo odličnu komunikaciju sa predstavnicima UEFA-e te su stekli i određeno povjerenje u naš Klub. Kao rezultat toga i odlične organizacije dviju evropskih utakmica, odobrili su nam mogućnost odigravanja i trećeg pretkola evropske lige na stadionu Grbavica. Eksperti UEFA-e za infrastrukturu su načinili izvještaje koji su podijeljeni u nekoliko segmenata kao što su bezbijednost i sigurnost gledaoca, uslovi za medije, uslovi za službena lica te reflektorska rasvjeta. Ove dragocjene konsultantske usluge iskoristili smo na način, da smo sve zahtjeve implementirali te ćemo i u budućnosti raditi na unaprijeđenje infrastrukture stadiona Grbavica prema uputama UEFA-e. Mi smo već krenuli sa prikupljanjem ponuda za radove na adaptaciji pojedinih prostorija, a naročito one koje se odnose na rad medija. Pored toga osvježit ćemo galeriju sjeverne tribine, ulaze i renovirat ćemo prostorije koje ćemo koristiti kao vending zonu. Pojedine stavke ćemo lahko riješiti dok druge iziskuju određena veća novčana sredstva. Ove radove će finansirati FK Željezničar iz vlastitih tekućih sredstava", rekao je Amer Duvnjak.Član Upravnog odbora i vođa dosadašnjih projekata na infrastrukturi stadiona Grbavica, Almir Hadžiosmanović, podsjetio je sve kako je Grbavica izgledala prije samo 18 mjeseci."Treba se prisjetiti na šta je ličio stadion FK Željezničar, mi smo igrali svoje utakmice na stadionu Koševo. Taj stadion nam je izgledao kao svemirski brod, a danas prilikom kontrole možemo sa sigurnošću tvrditi da se ta dva stadiona ne mogu porediti. Puno je urađeno posla u godinu dana i sve ovo viđeno u proteklih 18 mjeseci, možemo da pokažemo sa pravom šta je urađeno na stadionu. Naši navijači su najbolji i najmnogobrojniji, odazvali su se svim našim akcijama i pokazali da osjećaju ovaj stadion kao svoj dom. Organizacija svih događaja je takva da svaki naš navijač koji dolazi na stadion čuva taj stadion. Poručujemo da smo mi najbolji partner svima koji od ovog žele napraviti nešto kvalitetno", kazao je Almir Hadžiosmanović.Nakon Hadžiosmanovića, medijima se obratio predsjednik NO, Senad Misimović, koji je pojasnio model izgradnje južne tribine."Na posljednjoj Skupštini kluba objavili smo da moramo nastaviti gradnju stadiona. Čuli ste šta su poručili uposlenici kluba, a ja ću dodati da na ovom stadionu ne bi bili u stanju igrati utakmice Premijer lige BiH da nismo krenuli u proces rada na infrastrukturi stadiona. Na temelju obaveza želimo poručiti našim navijačima da proces gradnje južne tribine kreće. Mi smo na bazi odluke gradskog vijeća stvorili preduslove za djelovanje. U tom kontekstu jučer smo predali zahtjev za urbanističku saglasnost. Kada taj proces bude završen mi ćemo biti u prilici pristupiti nastavku gradnje stadiona. Radi se o ozbiljnom projektu, to je navijačka tribina. Mogli smo praviti uslovno jeftiniju tribinu, ali to ne bilo kompaktibilno sadašnjoj istočnoj tribini niti sa vizijom kluba. Tribina jug čiji ćete projekt vidjeti je tribina koja košta 5.500.000 KM. U strukturi južne tribine, 66 postonovca je beton, 34 posto je krov. Klub može participirati u ukupnom iznosu cijene koštanja tribine od 5.500.000 KM sa 30 posto novca. Spremni smo biti partner svim institucijama. Na čemu Željezničar temelji održivost partnerstva? Temelji ga na činjenici da smo sportski kolektiv koji je platio najviše poreza, 1.509.000 KM. Na temelju održivog poslovanja, došli smo u situaciju da za opšte dobro kandidiramo klub i obratimo se na način na koji je to predviđeno i zatražimo partnerstvo u gradnji stadiona Grbavica. Taj stadion će biti korišten za sve selekcije FK Željezničar, a moguće i za sve reprezentativne selekcije. Klub ne može sam ulaziti u takve projekte. Dugujemo zahvalnost gradonačelnkiku, jako smo vezani na dnevnoj bazi sa lokalnoj zajednici. Imamo čvrste garancije da će Općina biti dio projekta. Premijer Konaković je bio na stadionu, zadovoljan je projektom i učestvovaće u tom segmentu. Obratit ćemo se i NS BiH jer želimo da budu dio projekta i na bazi čega ćemo ispuniti obećanje vezano za poboljšanje infrastrukture. Želimo poručiti navijačima da onog momenta kada potpišemo ugovor o gradnji otvorićemo mehaniku kupovine desetogodišnjih ulaznica. Cilj je da svaki navijač bude dio projekta, da mogu kupiti na rate, da budu svoji na svom. Da u budućem južnom zidu budu utkani u to. Samo stolice koštaju šest puta više i moraju biti stolice na preklop. Za naše sponzore smo predvidjeli platinaste, zlatne i bronzane plakete. Obezbijedićemo da iz marketinških aktivnosti obezbijedimo održivo poslovanje. Ono zbog čega postojimo jeste sportski segment i da sa kompletnom logistikom želimo najviše ciljeve. Niko od nas ko se volonterski bavi klubom, ne želi se baviti perifernim stvarima. Ovaj stadion sa ovom ili nekom budućom strukturom treba imati 20.000 mjesta, to garantira održivost kluba u bilo kojem roku. Ne može se napraviti nijedan pomak u klubu bez posvećenosti. Nama trebaju posvećeni ljudi. Stvorili smo sve preduslove da možemo pristupiti ovom projektu i nadamo se da ćemo to učiniti. Procedura traje najmanje 90 dana, hajdemo reći da je to 120 dana da imamo čistu formalno pravnu osnovu za početak gradnje. Pokušat ćemo obezbijediti sufinansijere za gradnju južne tribine od 70 posto. Stadion koji je najposjećeniji treba i 'eho' tako da tribina bi morala biti natkrivena. Moramo napraviti takvu argumentaciju da dođemo do iznosa koji je potreban. Mora se biti savršeno precizan. Za ovu tribinu ćemo učiniti sve da imamo završenu finasijsku konstrukciju i neovisno o tome koliko je klubu bitna južna tribina, za nas je sve važno. Vidjet ćete šta ćemo sve na sjevernoj tribini napraviti. Ovo je previše važan projekt za klub, projekt koji ovaj klub razdvaja od prosječnih klubova, projekt koji dovodi skaute na naš stadion i koji klub kao što je FK Željezničar tjera na bolje svaki dan. Mi nismo klub koji se zadužuje kod banaka. FK Željezničar je brend i naravno ne bismo mogli kamenčić pomaći da ranije strukture kluba nisu omogućile da ovaj klub bude svoj na svom. Naravno da ljudi moraju to znati, ali ako smo preuzeli obaveze onda ćemo te obaveze završiti. Najvažnija stvar je da sportski segment neće trpiti zbog toga što mi nešto gradimo i zbog toga je ogromna odgovornost na sportskom segmentu", kazao je Senad Misimović.U toku dana FK Željezničar će objaviti tehničke informacije u vezi sa južnom tribinom.