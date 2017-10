Emmanuelu Eboueu dijagnosticiran virus HIV

Foto: EPA-EFE

Bivšem fudbaleru Arsenala Emmanuelu Eboueu dijagnosticiran je viris HIV, saopštio je njegov agent.

On kaže kako je odmah pokrenut proces kako bi se uradili dodatni testovi, te da je on krenuo za Englesku gdje ga očekuje nastavak liječenja.



"Emmanuele Eboue ima virus HIV-a. Njegov zdravstveni problem nažalost je tačan, pa je odmah pokrenuta akcija kako bi se virus zaustavio. Letimo za Englesku zbog negativnih vrijednosti krvi, a uskoro nas očekuju novi medicinski pregledi", reako je Tekin Birinci, agent ovog fudbalera.



Najčešći simptomi ove bolesti su osipanje po tijelu, groznica, bol u grli u glavobolja, a infekcija može dovesti do dijagnoze AIDS-a u najgorem scenariju.



Ipak, bivši fudbaler Arsenala i Galatasaraya nedavno je potpisao ugovor s ekipom Limasola koja nastupa na Kipru.