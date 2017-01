Džeko: U Rimu je isto kao i u BIH, ne kritikuju vas, nego vrijeđaju

Kapiten reprezentacije BIH i napadač Rome Edin Džeko u intervjuu za Il Messaggero je između ostalog rekao da je navikao na pritisak u talijanskoj prestolnici.

Edin Džeko (Foto: EPA)

Kapiten reprezentacije BIH i napadač Rome Edin Džeko u intervjuu za Il Messaggero je između ostalog rekao da je navikao na pritisak u talijanskoj prestolnici.

Džeko je postigao 14 golova u 19 utakmica u Seriji A, a za to mu je bilo potrebno 107 šuteva. Otkako je u Romi, nekoliko puta je bio na meti kritika.



"U Engleskoj je pritisak bio manji. Ako ne igrate dobro, normalno je da vas kritikuju. Kritika je dio nogometa, tako da je trebate prihvatiti. U Rimu je isto kao i u BiH, ljudi vas ne kritikuju, nego vrijeđaju. Navikao sam na to. Kod kuće je uredu da promašite triput, ali kad promašite i četvrti put, kreću uvrede. Kao da čekaju pravu priliku da udare na vas", izjavio je Džeko.



Edin je u Rim stigao u augustu 2014. godine.



"Grad je prelijep, posebno za one koji su živjeli u izvrsnim gradovima poput Manchestera I Wolfsburga. Naravno, vožnja automobilom je problem, ulice su poput onih u Sarajevu nakon bombardovanja. U gradu je kriza, moraju investirati u rekonstrukciju ulica, a ne ih zapustiti. Putovati Rimom nije lako. Ako sam u gradu, nosim naočale i kapu, tako da me ljudi ne prepoznaju. Sjećam se kad sam došao u Rim iz Manchestera, niko me nije zaustavljao na ulici. Mirno sam hodao, ali danas nije tako. Samo sam u ponedjeljak uspio prošetati sa suprugom nakon gola Juventusu", rekao je napadač Rome.



Napadač je protiv Palerma imao težak promašaj, ali i dvije asistencije.



"Izbjegavam žaliti za prilikama, no, onu protiv Palerma ne mogu objasniti. Te večeri sam imao dvije asistencije, ali niko to nije spomenuo. Greška zauvijek ostaje u kolektivnom sjećanju. Moj prvi gol protiv Juventusa je bio nezaboravan. Izuzetno je važno dobro početi u novom klubu. Ja živim za golove, oni su moj život. Nadam se da ću poboljšati igru i postizati ih mnogo u budućnosti", završio je Džeko.