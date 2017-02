Edin Džeko, kapiten bh. nogometne reprezentacije i napadač Rome igra sjajnu sezonu u dresu Vučice. Zajedno sa Higuainom iz Juventusa dijeli prvo mjesto na listi strijelaca italijanske nogometne elite, a postigli su po 19 pogodaka. Džeko je u Evropskoj ligi postigao 8 (prvi strijelac takmičenja), a u nacionalnom kupu dva pogotka. Ovo je već sada Džeki druga golgeterski najuspješnija sezona u karijeri sa ukupno 29 golova. Nadmašio je 26 golova za Manchester City u 2013/14., izjednačio se sa sezonom u Wolfsburgu 2009/10.

Edin Džeko, kapiten bh. nogometne reprezentacije i napadač Rome igra sjajnu sezonu u dresu Vučice. Zajedno sa Higuainom iz Juventusa dijeli prvo mjesto na listi strijelaca italijanske nogometne elite, a postigli su po 19 pogodaka. Džeko je u Evropskoj ligi postigao 8 (prvi strijelac takmičenja), a u nacionalnom kupu dva pogotka. Ovo je već sada Džeki druga golgeterski najuspješnija sezona u karijeri sa ukupno 29 golova. Nadmašio je 26 golova za Manchester City u 2013/14., izjednačio se sa sezonom u Wolfsburgu 2009/10.

Stigao u ''Vječni grad'' s reputacijom jednog od najboljih napadača Evrope

Probija, razvlači protivničke linije i postiže golove

Golgeter iz Sarajeva poslao Batistutu u historiju

Džeko je sezonu ranije potigao je rekordnih 36 pogodaka. Ipak, kako sada stvari stoje rekord bi mogao i trebao biti nadmašen, jer mu je ostalo još najmanje 18 utakmica. Sve sugerira da igra sezonu karijere. U posljednjih osam Rominih utakmica postigao je najmanje jedan gol, a uz to nije iskoristio dva kaznena udarca.Džeko je u Rim došao u ljeto 2015. godine. Već na samom dolasku bilo je jasno da će ovaj transfer izazvati veliku pažnju italijanskih medija i navijača. Kapiten bh. reprezentacije u Romu je stigao s reputacijom jednog od najboljih napadača na Starom kontinentu. Odavno jedan strani igrač nije dočekan s toliko glamura u glavnom italijanskom gradu. Od njega se već u prvoj sezoni očekivalo da postiže pogotke i omogući svom klubu ravnopravnu borbu s Juventusom za naslov prvaka koji Vučica čeka još od 2001. godine.Koliko se Džeko doživljavao i pozicionirao kao lider ekipe koju je tada gradio Rudi Garcija govori podatak da su mu dali dres s brojem 9, uz riječi - "svi su velikani Rome nosili taj dres".Prva sezona okončana je razočaravajuće. Premda je doveden da postiže golove, kapiten bh. reprezentacije je poentirao osam puta. Specijalistu za promašaje navijači su zvali pogrdno, "Edin Cieco", što znači - slijepi. ''Onaj što na teren izlazi u dresu Rome s imenom Džeko na leđima - nije Džeko''. Tako su prije godinu dana o njemu pisale rimske novine Il Messaggero. Mnogi su možda ljetos očekivali njegov pad, a desilo se suprotno.Džeko je borac i uvijek se vraćao kao veliki pobjednik. To uspijevaju rijetki, a Edin nikada nije klonuo duhom. U ljeto 2016. godine nagovijestio dobru formu koju je imao u drugoj sezoni noseći dresove Teplica, Wolfsburga i Manchester Cityja. Želio je uvjeriti Spallettija da zaslužuje mjesto u udarnoj postavi i bar još jednu šansu.U pripremnim utakmicama postizao je golove koji su nudili optimizam da će zablistati starim sjajem. Bilo je jasno kako je uhvatio ritam, adaptirao se u Romi i otvorio vrata ka ostvarenju cilja. Napadač rimskog kluba u svakoj utakmici igra do krajnjih granica svojih mogućnosti, probija, razvlači protivničke linije i postiže golove.Ako tome dodamo disciplinu u igri i nepredvidivost u napadu, jasno je da to stvara velike probleme protivniku. Iako su golovi vrhunac utakmice, mora se primijetiti da bh. reprezentativac odlično djeluje u svim segmentima igre što je važno za Luciana Spallettija koji je Džeki davao podršku i kada nije išlo sve kako treba.Svakom se napadaču može desiti da ne realizira dobru priliku, kada do toga dođe, važna je podrška s klupe, a Džeko je imao cijelo vrijeme.“Sad ga svi slave, a kad pogriješi opet će ga svi kritikovati. Tako je to kad ste igrač Rome", rekao je Spalletti nakon trijumfa nad Fiorentinom.Edin Džeko je Gabriela Batistutu poslao u historiju kada je postigao 12 golova u Serie A . U ovoj sezoni je pogađao tako vješto, majstorski. Vrijedi spomenuti da je u pet utakmica bio najmanje dvostruki strielac (Crotone, Napoli, Sassuolo, Pescara i Fiorentina) što u pet najjačih evropskih liga nije uspio nitko osim bh. igrača. Navijači rimskog kluba u posljednje vrijeme sve više izgovaraju rečenicu:“To je ono što nam je nedostajalo”, aludirajući na golgetera iz Sarajeva.''On je veoma osjetljiv i osjeća odgovornost, tako da kada stvari ne idu dobro, prvi je koji se zabrine. Golovi protiv Villarreala pokazali su njegovu zrelost i vještine", podvukao je Spalletti nakon Edinovog hat - tricka u Evropskoj ligi.Zbog fantastičnih partija madridski Real pokazao je interes za kapitena ZmajevaRomi i Džeki dobro ide na tri fronta prvenstvo, Evropska liga i nacionalni kup gdje će u polufinali igrati protiv Lazija.S obzirom na to u kakvoj je Džeko formi, vjerujemo da će oboriti vlastiti rekord. U prvenstvu će imati težak zadatak da s trona skinu Juventus koji trenutno ima sedam bodova prednosti, ali borba će biti do kraja.Temeljem viđenog, Vučica igra zrelo i nadahnuto. Djeluju kao organizirana cjelina u kojoj odmah u ''oko upada'' realizartorska sposobnost Edina Džeke. Prvi strijelac Serie A otkrio je nedavno kako je u ljeto prošle godine mogao preći u redove Stare dame.‘’Postojala je mogućnost da odem u Juventus, ali ostao sam i sretan sam zbog svog izbora. Mislio sam da ću otići, čak nisam ni igrao zadnju utakmicu prošle sezone protiv Chieva", izjavio je nedavno bh. nogometaš u razgovoru za "Il Messaggero".Ostao je, igra sjajno, navijači ga podržavaju - Džekomanija vlada Rimom...