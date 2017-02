Džeko: Mogu postizati golove samo ako dobijam dobre lopte, bez tima nema ni mene

Kapiten nogometne reprezentacije BiH i napadač Rome nastavlja rešetati protivničke mreže, a u utorak navečer je postigao dva gola u pobjedi Vučice nad Fiorentinom rezultatom 4:0. Nakon utakmice je bio veoma zadovoljan.

Edin Džeko (Foto: EPA)

Kapiten nogometne reprezentacije BiH i napadač Rome nastavlja rešetati protivničke mreže, a u utorak navečer je postigao dva gola u pobjedi Vučice nad Fiorentinom rezultatom 4:0. Nakon utakmice je bio veoma zadovoljan.

Iako je Roma ubjedljivo savladala FIorentinu, Džeko tvrdi da nije bilo lako.



"Možda izgleda da je lako pobjeđivati na Olimpicu, ali to nije tako. U prvom poluvremenu smo se mučili, ali je nakon prvog gola bilo malo lakše. Moramo nastaviti ovako. Nije bilo lako vratiti se na pravi put nakon poraza od Sampdorije i mučenja protiv Cesene, tako da je bolje što smo sada imali veliki klub za protivnika", izjavio je Džeko.



Edin je istakao da sistem funkcioniše na pravi način.



"Sistem funkcionište kako treba, ja mogu postizati golove samo ako dođu dobre lopte. Bez tima nema ni Džeke", rekao je napadač Rome-



On je u 32 utakmice za Romu postigao 24 gola ove sezone te je jedan od kandidata za najboljeg strijelca Serije A i osvajanje Zlatne kopačke.



"Razmišljam samo o utakmici koja dolazi. To je jedini ispravan pristup. Ostalo je još mnogo do kraja", završio je Džeko.