Džeko: Odlično se slažem s Kolarovom, ja sam ga preporučio Monchiju

Kapiten nogometne reprezentacije BiH i napadač Rome Edin Džeko bio je taj koji je preporučio srbijanskog internacionalca Aleksandra Kolaraova čelnicima Vučice.

Kolarov je ovog ljeta stigao iz Manchester Cityja u Romu te je jedini igrač Vučice koji je proveo svaki minut na terenu. On puni 32. godine u novembru, ali se njegov transfer vrijedan 5 miliona eura itekako isplatio.



"Odlilčno se slažem s Kolarovom, ja sam bio taj koji je sportskom direktoru Monchiju rekao da ga dovede", izjavio je Džeko za La Gazzettu dello Sport.



Serie A nije novost za Kolarova, jer je on od 2007. do 2010. godine igrao za Lazio prije nego je prešao u Manchester City. U ekipi Građana su Edin i Aleksandar prvi put sarađivali, tako da im je Roma drugi zajednički klub.



Kolarov je ove sezone postigao jedan gol i upisao tri asistencije u četiri odigrane utakmice.