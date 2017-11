Diego Simeone prva želja vlasnika Evertona za novog menadžera

Diego Simeone (Foto: EPA-EFE)

Kako saznaje britanski Sky Sports, trener Atletico Madrida Diego Simeone prva je želja vlasnika Evertona Farhada Moshirija za upražnjenu poziciju menadžera ekipe s Goodison Parka.

Podsjećamo, Karamele su nakon poraza od Arsenala rezultatom 4:1 otpustile menadžera Ronalda Koemana zbog loših rezultata od početka sezone, a klub koji u budućnosti planira ozbiljne investicije u igrački kadar ne želi žuriti s imenovanjem novog stručnjaka.



Simeone se ranije povezivao s prelaskom u Chelsea i Inter, no ipak je odlučio ostati na klupi Jorgandžija, a Sky Sports tvrdi da je on prva želja bogatih vlasnika Evertona koji ga žele vidjeti na klupi ekipe iz Liverpoola najdalje početkom sljedeće sezone.



On je trenersku karijeru započeo 2006. godine kada je preuzeo Racing Club, a sve do 2010. godine bio je u Argentini, nakon čega je preuzeo Cataniju 2011. godine. U istoj sezoni još jednom se vratio u Argentinu, a nakon toga je preuzeo Atletico Madrid s kojim je igrao dva finala Lige prvaka, osvojio jednu titulu španske La Lige i jedan Kup Kralja.



Everton je u prošlom kolu, zahvaljujući velikom preokretu, savladao Watford na domaćem terenu rezultatom 3:2, a nakon reprezentativne pauze očekuje ih gostovanje kod ekipe Crystal Palacea.



Nakon 11 odigranih utakmica Everton zauzima 15. poziciju na tabeli engleskog Premiershipa s osvojenih 11 bodova.