Ekipa Intera upisala je pobjedu protiv gradskog rivala Milana u meču osmog kola italijanske Serije A rezultatom 3:2.

Do 28. minute nije bilo previše opasnih situacija u kaznenim prostorima ove dvije ekipe, da bi nakon sjajnog prodora i centaršuta Candreve s desne strane Icardi postigao gol za vodstvo Intera.Milan je do poluvremena pokušao stići do poravnanja, ali je u toj namjeri uspio tek u 56. minuti kada je Suso postigao jako lijep gol i anulirao prednost nominalnog domaćina ove utakmice.Samo sedam minuta nakon toga Perišić je iskoristio neopreznost u veznoj liniji Milana te uposlio Icardija koji svojoj ekipi donosi drugo vodstvo na ovom meču. Rossoneri su opet pokušali stići do pogotka za poravnanje, a nakon nekoliko propuštenih prilika Bonaventura postiže gol u 81. minuti za 2:2 i veliko slavlje igrača Milana.Kada su svi očekivali kraj meča i još jedan remi ova dva gradska rivala, glavni sudija meča pokazao je na bijelu tačku nakon što je u svom kaznenom prostoru prekršaj napravio Rodriguez. Miran za sedmu pobjedu u ovoj sezoni Intera bio je Mauro Icardi koji je tim pogotkom kompletirao hat-trick.