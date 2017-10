Čustović potpisao ugovor s Oostendeom, uz Sušića jedini bh. trener u top 10 liga Evrope

Mladi bosanskohercegovački trener Adnan Čustović (39) potpisao je dvogodišnji ugovog s KV Oostendeom, klubom iz belgijske Jupiler Pro lige. Čustović je sada uz Safeta Sušića, trenera turskog Alanyaspora, jedini bh. trener u najboljih 10 liga Evrope.

Mladi bosanskohercegovački trener Adnan Čustović (39) potpisao je dvogodišnji ugovog s KV Oostendeom, klubom iz belgijske Jupiler Pro lige. Čustović je sada uz Safeta Sušića, trenera turskog Alanyaspora, jedini bh. trener u najboljih 10 liga Evrope.

Čustović je u klub stigao 19. septembra i doveden je kao privremeno rješenje nakon što je otkaz uručen Yvesu Vanderhaegheu s kojim je Čustović sarađivao kao pomoćnik.U prve tri utakmice na klupi Oostende je pod vodstvom Čustovića upisao dvije pobjede i remi. Računajući samo ligaške mečeve, klub je osvojio četiri boda nakon što je prethodno u sedam kola osvojio samo jedan bod.Te tri utakmice produžile su Čustovićev boravak na klupi, jer je namjera čelnika kluba bila da on radi samo do reprezentativne pauze. A nakon što je Oostende proteklog vikenda tek u 93. minuti poražen rezultatom 3:2 od prvoplasiranog Club Bruggea, bilo je skoro jasno da će Čustović ostati.Četiri utakmice na klupi bile su dovoljne da se dokaže čelnicima koji su mu ponudili dvogodišnji ugovor, što je on prihvatio. Preciznije, ugovor traje do 30. juna 2019. godine.Prema UEFA-inom renkingu najboljih liga Evrope, belgijska Jupiler liga se nalazi na visokom osmom mjestu, a Čustović je jedini bh. trener koji vodi neki klub u najboljih osam liga Evrope. Proširimo li listu na 10 najboljih liga Evrope (Španija, Engleska, Italija, Njemačka, Francuska, Rusija, Portugal, Belgija, Ukrajina i Turska), BiH ima još samo jednog trenera u tom društvu, a to je Safet Sušić koji vodi turski Alanyaspor.Ipak, pred Čustovićem nije lagan zadatak, jer njegov Oostende je s pet osvojenih bodova posljednji na tabeli koja ima 16 klubova.