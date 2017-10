Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine koji se proslavio pobjedničkim pogotkom protiv Turske Adnan Čustović odnedavno radi kao trener KV Oostendea, kluba iz najjačeg ranga belgijskog fudbala. Njegov sjajan početak na klupi Oostendea, kao i predstojeći meč BiH protiv Belgije, bili su odličan povod za razgovor s 39-godišnjim Mostarcem.

Jedan bod nakon prvih sedam kola ove sezone imao je Oostende na svom kontu kada je otkaz dobio Yves Vanderhaeghe, a posao dobio njegov dugogodišnji pomoćnik Adnan Čustović. Namjera čelnika je bila da Čustović radi do ove reprezentativne pauze, da bude privremeno rješenje dok ne nađu dugoročno.Ipak, dvije pobjede i jedan remi u samo tri utakmice provedene na klupi te izgradnja fantastične atmosfere u ekipi kazali su svoje. Stoga, čelnici Oostendea su znali šta je najbolja opcija - Čustoviću produžiti boravak na klupi."Rečeno mi je da ću skoro sigurno ostati još neko vrijeme na klupi i da trenutno neće tražiti drugog trenera. Na meni je da se dokažem", kazao nam je Čustović.Zadatak nije nimalo lagan, jer Oostende je nakon devet odigranih kola pretposljednji, 15. na tabeli sa samo pet osvojenih bodova, ali ako Čustović nastavi kako je krenuo, ostat će dugo. Već je pokazao nekoliko hrabrih odluka. Ekipu je preuzeo od čovjeka kojem je bio pomoćnik od ljeta 2014. godine sve do 19. septembra ove godine, ali se nije ustručavao da u kratkom vremenskom roku promijeni formaciju i odmah napravi rezultate.Vanderhaeghe je s ekipom igrao u sistemu 4-2-3-1, a u tom sistemu ju je spremao i pred meč protiv drugoligaša Saint Gilloisea u belgijskom Kupu 20. septembra. Ipak, nakon jutarnjeg treninga i svega dan prije meča Vanderhaeghe je dobio otkaz, a klupu je zauzeo Čustović. Oostende je slavio rezultatom 3:1, ali Mostarac nije bio zadovoljan igrom i pristupom svog tima pa im je poručio da ne namjerava kratko ostati prvi trener i da je vrijeme da počnu igrati. Potezi pravog lidera."Nisam vidio očekivanu reakciju, a sistem nisam mogao mijenjati, jer ih je trener na treningu dan prije utakmice trenirao u svom sistemu. Rekao sam im da na mene ne smiju gledati neozbiljno i da ne misle kako sam došao da se zadržim kratko, već da želim ostati duže. Poručio sam im da ćemo izgubiti od Genka ako ne promijene svoj pristup. Tu sam malo promijenio situaciju u njhovim glavama", kazao je Čustović.Odmah narednog dana nakon prve utakmice i samo dva dana prije meča protiv Genka, ekipi je pokazao kako želi da stoji na terenu. Pustio je video Italije s Evropskog prvenstva, u onom meču protiv Belgije kada su Azzuri pod vodstvom Antonija Contea slavili rezultatom 2:0 i počeo objašnjavati."Pokazao sam im sistem Italije iz meča protiv Belgije i neke automatizme; kako stajati u bloku, kako se nadopunjavati u odbrani... Protiv Genka smo u prvom poluvremenu imali posjed lopte samo 26 posto, a oni 74 posto. Međutim, oni nisu znali šta će s loptom, a gol su dali iz slobodnog udarca. Bio sam zadovoljan u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu je moj tim zaigrao još bolje i izvukli smo remi", opisao nam je dešavanja s utakmice protiv Genka u okviru 8. kola kada je Oostende upisao remi (1:1).Nakon remija protiv Genka slijedilo je i gostovanje kod Kortrijka gdje je Oostende slavio pobjedu nakon preokreta. Bilo je 2:1. Bio je to odličan pokazatelj kakve je promjene unio Čustović, jer od ekipe koja je u prvih sedam kola osvojila jedan bod, u samo 10 dana rada dobio je tim koji je osvojio četiri boda u dva kola, pri čemu je u oba meča najprije gubio s po 1:0."Primili smo gol u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena i bilo je nezgodno na odmoru, jer smo bili posljednji na tabeli sa samo dva osvojena boda od maksimalnih 27. U drugom dijelu smo uspjeli preokrenuti", govori Čustović.Kakva atmosfera vlada u Oostendeu najbolje pokazuje video iz svlačionice nakon posljednje utakmice. Čustović je s igračima zapjevao popularnu pjesmu "I believe I can fly" ("Vjerujem da mogu letjeti"). Time je ispunio obećanje koje je dao igračima, a to je da će zapjevati, jer je "novi kolač" u ekipi, bez obzira što je ranije radio kao pomoćnik."U srijedu smo bili svi skupa u restoranu i neki igrači su pjevali pjesmu pošto su novi igrači u klubu, a onda su tražili da i ja zapjevam. Međutim, ja sam malo okrenuo situaciju i rekao sam da ću zapjevati u odijelu ukoliko pobijedimo Kortrijk. Morao sam ispuniti obećanje", opisuje Čustović.Bivši reprezentativac BiH kojeg se sjećamo po pobjedničkom golu protiv Turske (3:2) u junu 2007. godine ima velike trenerske ambicije, a kaže da je već ispunio dio svog sna, jer već radi u prvoligaškom klubu."Želio sam barem jednom raditi u prvoj ligi. Taj san sam ostvario. Sada trebam postaviti nove ciljeve. Želim izvući maksimum iz ove ekipe. U tri utakmice sam upisao dvije pobjede i remi, pri čemu sam dva puta gostovao. Sada slijedi domaći meč protiv lidera Club Bruggea koji je pobijedio u osam od devet ligaških utakmica. Bit će teško, ali vjerujem u ekipu", kazao je 39-godišnji stručnjak.Razgovor s Čustovićem iskoristili smo i za predstojeći duel BiH i Belgije u 9. kolu grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Naš sagovornik smatra da se Belgija neće opuštati, jer ima igrače koji uvijek idu na pobjedu, ali i trenera koji je unio disciplinu i novi stil igre."Kod igrača kakvi igraju u Belgiji nema utakmica za opuštanje, oni uvijek idu da se dokažu i da pobijede. Pogotovo sada kada imaju Roberta Martineza koji je ponovo izostavio jednog od svojih najboljih veznjaka Radju Nainggolana zato što ne stoji dobro u ekipi. Mislim da se igrači i njega sada malo boje i da ne mogu lagano ući u ovaj meč", poručuje Čustović.Belgija pod vodstvom Martineza igra znatno drugačije nego u eri Marca Wilmotsa koji se više bazirao na kvaliteti individualaca, nego na timsku igru."Wimots je imao samo jedan sistem. Skoro uvijek je igrao 4-3-3 i više se bazirao na individualni kvalitet, nego na neke automatizme i sisteme. Više je gledao da Hazard, De Bruyne, Lukaku i slični igrači urade nešto... Martinez ima svoje automatizme i Belgija drugačije izgleda, više različitih stvari se dešava u igri, ekipa je fleksibilnija", analizira naš sagovornik.Ipak, Čustović vjeruje da će naši igrači odgovoriti ovom zadatku i staje u njihovu odbranu zbog nekih loših rezultata."Kod nas je takva država. Jednog dana su kraljevi, drugi dan su niko i ništa. Protiv Kipra se desio veliki kiks, ali to se dešava. Ne možemo odmah reći da su manekeni. Mislim da nijedan igrač koji igra za svoju zemlju ili klub ne želi izgubiti. I naš mentalitet može biti bolji. Momci žele pružiti svoj maksimum i plasirati se na Mundijal", rekao je Čustović.