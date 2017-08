U posljednjoj utakmici 2. kola Premiershipa Manchester City je na svom terenu remizirao protiv Evertona (1:1).

Everton je bio jako blizu pobjede pošto je sedam minuta prije kraja regularnih 90 minuta meča imao vodstvo i igrača više. Ipak, do punog plijena izabranici Ronalda Koemana nisu mogli.City je od početka meča imao glavnu riječ na terenu, ali nije iskorištavao svoje šanse. Najviše je prijetio Aguero, posebno u 26. minuti kada je dugo oklijevao i na kraju je njegov udarac izblokiran.Najbliže pogotku bio je Silva u 34. minuti kada nakon odličnog pasa Aguera pogađa stativu. Kazna za promašaje uslijedila je već u narednom napadu. Sane je odigrao loš pas, Everton realizirao kontranapad koji je zapečaćen golom Waynea Rooneyja za 1:0.Nakon što je u 1. kolu Premiershipa po povratku u Everton iz Manchester Uniteda, u kojem je proveo 13 godina, postigao gol za pobjedu protiv Stokea na domaćem terenu (1:0), Rooney je nastavio pogađati i na Etihadu protiv favoriziranog Cityja.Legendarni Rooney (31) je tako stigao do brojke od 200 golova u Premiershipu. Samo je Alan Shearer stigao, odnosno prešao tu brojku. On je postigao 260 golova.Everton je osim vodstva na semaforu brzo stigao i do brojčane prednosti u odnosu snaga na terenu pošto je Walker u 44. minuti dobio drugi žuti karton. Bio je to Walkerov prvi crveni karton u Premiershipu, takmičenju u kojem je večeras upisao 200. nastup.Pep Guardiola je imao mnogo razloga za brigu, ali je od starta drugog dijela krenuo ofanzivno i City je nastavio s napadima.Ozbiljnijih prilika nije bilo sve do posljednjih 15 minuta meča kada City počinje stezati obruč oko gola Evertona. Pritisak se isplatio u 82. minuti kada Sterling pogađa za 1:1.Eveton je u 88. minuti ostao bez Schniderlina koji je dobio drugi žuti karton, ali se rezultat nije mijenjao do samog kraja.Bh. reprezentativac Muhamed Bešić na teren je ušao u 90. minuti umjesto Rooneyja.