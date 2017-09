Večerašnjim utakmicama u grupama Ci D je zaključeno drugo kolo Lige prvaka. U derbiju kola sastali su se Atletico Madrid i Chelsea. Gosti su slavili nakon preokreta rezultatom 2:1, dok su pobjede teškom mukom ostvarili Juventus i Barcelona.

Grupa C

Grupa D

U derbiju kola Chelsea je slavio nakon preokreta kod Atletica u Madridu. Na prvi pogodak čekalo se do 40. minute. Nakon kornera David Luiz je napravio glupost i skrivio penal, a siguran realizator sa bijele tačke bio je Griezmann koji je šutirao snažno po sredini gola za 1:0. Nakon tačno sat vremena igre Chelsea je došao do izjednačenja. Hazard je bio asistent, a Morata je pogodio za poravnanje rezultata. Pobjedu Plavcima donio je rezervista Batshuayi u 90+4. minuti susreta.Roma je slavila u Azerbejdžanu pogocima Manolasa i Džeke, dok je počasni pogodak za domaćina postigao Pedro Henrique. Više o ovom meču možete pročitati ovdje Juventus je dugo stezao obruč oko gola gostiju, ali nakon prvih 45 minuta se otišlo na odmor bez pogodaka. Golman gostiju Proto je morao po loptu u svoju mrežu u 69. minuti. Higuain, koji je samo devet minuta ranije ušao u igru, se najbolje snašao u kaznenom prostoru Olympiakosa nakon ubačaja Alexa Sandra, te je pogodio za 1:0. Konačnih 2:0 postavio je Mandžukić u 80. minuti na poprilično sretan način. Miralem Pjanić je trebao početi susret u prvih 11 Juventusa, ali je povrijedio mišić na zagrijavanju te nije bio u konkurenciji za igru.Barcelona se mučila sa Sportingom, a do vodećeg pogotka uspjela je doći uz veliku dozu sreće u 49. minuti. Messi je ubacio loptu iz slobodnog udarca sa desne strane, lopta se odbila najprije od Suareza, a potom od Coatesa i završila u mreži nemoćnog Rui Patricija. Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na meču.