Celtic i Rangers podijelili su bodove na Celtic Parku u 28. kolu škotskog Premiershipa odigravši neriješeno 1:1.

Domaći su poveli na Old Firm derbiju golom Armstronga u 35. minuti na asistenciju Forresta i taj rezultat zadržao se sve do tri minute prije kraja meča.Tada na scenu stupa Hill koji donosi veliku radost gostujućim navijačima, a tugu i bijes domaćim pristalicama.Najupečatljiviju reakciju imala je skupljačica lopte koja je bila iza gola. Ona je psovala igrače Rangersa, koji su ušli u gol i slavili ga tako što su prišli do mreže.Celtic je ostao na liderskoj poziciji sa čak 25 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Aberdeen, dok je Rangers na trećem mjestu.