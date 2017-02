Čelik i Zrinjski su podijelili bodove na poprilično ispunjenom Bilinom Polju odigravši 1:1 u 19. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Već u 4. minuti susreta desio se težak sudar Ružića i Blaića, a golman Čelika je ostao ležati na travi i morala mu se nekoliko minuta ukazivati pomoć.



Čelik je prvi zaprijetio i to u 17. minuti, no nakon kornera Dilaver je iz peterca šutirao pored gola.



Zeničani su imali nabolju šansu u prvom poluvremenu u 38. minuti kada je nakon kontranapada Brković izašao sam na Pirića, ali je golman Zrinjskog odbranio njegov udarac.



Zbog još jednog većeg prekida na meču kada su u gužvi učestvovali skoro svi igrači obje ekipe, a Bilbija i Šišić su "nagrađeni" žutim kartonima, arbitar Ognjen Valjić je odlučio produžiti prvo poluvrijeme za pet minuta.



Upravo u posljednjoj minuti nadoknade Zrinjski je došao do vodstva. Odbrana Čelika je loše reagovala i odbila loptu na ivicu kaznenog prostora, a na nju je natrčao Tomislav Tomić i iz prve šutirao i pogodio Ružićevu mrežu za veliko slavlje stotinjak gostujućih navijača.



Čelik je prvi put u drugom poluvremenu zaprijetio u 50. minuti kada Salčinović pogađa prečku.



U 63. minuti Mešanović je skrivio penal i Čelik je dobio priliku za izjednačenje. Dilaver je sa bijele tačke bio precizan i donio je bod svojoj ekipi.







Zrinjski je u 78. minuti ostao sa igračem manje. Mešanović, koji je požutio u 66. minuti, je 12 minuta kasnije dobio i drugi žuti karton i ostavio je goste na cjedilu.



Čelik je također ostao sa deset igrača u polju u 88. minuti kada je zbog prekršaja na sredini terena Salčinović dobio drugi žuti karton. Prvu javnu opomenu vezni igrač Čelika je dobio u 10. minuti susreta.