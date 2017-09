Blažević: Čačić misli da je veliki trener, a to je hendikep

Foto: Arhiva/Klix.ba

Legendarni trener Miroslav Blažević nije naročito naklonjen hrvatskom selektoru Ante Čačiću, a iznenadio ga je poraz kod Turske (0:1) u 8. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

"Navijači su s razlogom razočarani, budući da nismo očekivali poraz od ovakve Turske. Nisam za to da se mijenja Čačića, ali mora se bolje pripremiti. Njegove izmjene kompromitirale su koheziju koju je ekipa imala. Kao da je bio pod dojmom kritika jer nije mijenjao igrače pa se pogubio", rekao je popularni Ćiro u razgovoru za RTL.



Podsjetimo, Hrvatska je izgubila dvije od posljednje tri utakmice kvalifikacija, a jedva je svladala Kosovo na Maksimiru.



"Mamić i Šuker su krivi. I Čačić je kriv. Ali nije kriv jer su njega ovi postavili. Također, Čačić je počeo vjerovati da je veliki trener, a to je ujedno i veliki hendikep. On mora ima svijest. Mora imati sve u svojim rukama i znati intervenisati kada je potrebno. Najvažniji čovjek jedne ekipe je trener, Čačić mora preuzeti odgovornost. Čačićev rukopis se ne prepoznaje i to se mora reći. Hrvatska je sigurno jedna od najboljih ekipa na svijetu, a Šuker, Mamić i ostali misle da je to dovoljno", rekao je Blažević.



Hrvatska još uvijek drži prvu poziciju grupe I i sve ovisi o njima u posljednja dva kola protiv Finske kod kuće i Ukrajine u gostima.