Berlusconijev ultimatum novim vlasnicima: 100 miliona eura do 10. marta ili ću zadržati Milan

Silvio Berlusconi (Foto: EPA)

Predsjednik Milana Silvio Berlusconi upozorio je grupu Sino-Europe Sports da uplati dogovoreni iznos ili će u suprotnom zadržati klub.

Završetak procesa prodaje kluba je usporen jer će zbog određenih problema rok biti produžen za još jedam mjesec. Međutim, to će Berlusconi prihvatiti samo ako do 10. marta kineski investitori uplate 100 miliona eura.



"Ili će novac stići, ili ću zadržati klub", rekao je Berluisconi svojim prijateljima i savjetnicima, prenosi novinska agencija Agi.



Izvor blizak predsjedniku Milana je rekao da je on spreman produžiti rok, no, njegov stav prema investitorima se mijenja. On je već dobio 200 miliona eura nepovratnog depozita od Kineza, a preostalo je da investitori uplate još 350 miliona eura kako bi se proces prodaje uspješno okončao.