Begović: Nema pritiska, normalno se pripremamo za meč protiv Belgije

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Golman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović ističe da pripreme ekipe pred odlučujući meč s Belgijom teku sasvim normalno.

"Sasvim se normalno pripremamo za utakmicu. Ima još vremena, nema više ili manje treme i nervoze. Radimo svoj posao na najbolji mogući način i spremamo se za meč koji slijedi", rekao je Begović.



Nakon toga, naš golman je istakao kako je nedavno u isto vrijeme pokupio djecu iz škole kada i Eden Hazard te da nije bilo nikakve komunikacije vezane za utakmicu.



"Pokupili smo u isto vrijeme djecu iz škole, a naši mališani su se također zezali na račun utakmice oko toga ko će slaviti na kraju. Zadnjih dana nismo imali puno komunikacije, pitao me za grad Sarajevo, a ništa vezano za utakmicu", istakao je Begović.



Na pitanje vezano za taktiku u subotnjem meču, rekao je kako ekipa mora biti skoncentrisana svih 90 minuta, te je odgovorio na pitanje da li mu psihološki problem može biti činjenica da je u posljednjoj utakmici protiv Belgije četiri puta vadio loptu iz mreže.



"To je bilo prije godinu dana, a već dan poslije smo zaboravili šta je bilo. Sada je potpuno drugačija utakmica i moramo je gledati na drugi način. Što se tiče taktike, mislim da je najbitnije da mi znamo kako ćemo igrati. Moramo smanjiti greške na minimum, biti skoncentrisani svih 90 minuta i to je ono najbitnije za subotu", poručio je Begović.



Podsjećamo, meč izmđu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Belgije igra se u subotu s početkom u 18 sati.